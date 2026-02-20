  1. Inicio
Congreso Nacional recibe proyecto para modernizar compras del Estado

Dagoberto Aspra entregó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el borrador de la nueva Ley de Contratación del Estado

El proyecto de ley hace énfasis en compras electrónicas y prácticas anticorrupción.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibió el borrador de la nueva Ley de Contratación del Estado de manos del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, quien destacó que la iniciativa fortalecerá las compras electrónicas y promoverá mayor transparencia en la gestión pública.

Aspra explicó que el documento constituye un aporte técnico, mientras el Poder Ejecutivo realiza el envío formal del proyecto al Legislativo.

Señaló que la propuesta fue elaborada con el apoyo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Finanzas (Sefin), incorporando buenas prácticas internacionales.

“La ley tendrá un alto componente en compras electrónicas de un manejo de un gobierno abierto, un gobierno digital, con mejores prácticas de Chile y de República Dominicana, los modelos más exitosos de compras y contrataciones del Estado” indicó.

Agregó que se estará “conformando la oficina normativa de compras y contrataciones en una agencia reguladora, siguiendo la estrategia de estos dos países”.El funcionario externó la expectativa de que la nueva ley posicione al país con las mejores normativas de América Latina a fin de que sea una herramienta eficaz para prevenir la corrupción y para agilizar los procesos y dar más transparencia a las compras.

Urgencia

El diputado Pérez subrayó que se necesita una nueva Ley de Contratación “más ágil, más rápida y transparente”.

El Congreso Nacional “empezará un trabajo de inmediato que nos lleve a tener en discusión esta herramienta que el país necesita de urgencia”, apuntó Pérez.

Anunció que el proyecto de ley será sometido a la opinión y socialización de diversos sectores que luchan contra la corrupción en Honduras.

