Bajar la edad punible abre un nuevo debate social en el país; unos están de acuerdo, otros no

Tegucigalpa, Honduras.- Doce años después del último intento de aprobar una reducción a la edad punible en Honduras, el miércoles nuevamente se volvió a avivar el tema en el seno del Congreso Nacional (CN); sin embargo, y como ocurrió en el pasado, hay muchas voces en contra, pero ahora se suman las que sí están de acuerdo. La diputada liberal, Saraí Espinal, presentó el proyecto de ley para reducir la edad punible de 18 a 16 años de edad, con el objetivo de que los menores que incurran en la comisión de delitos graves sean juzgados penalmente como se juzga a un adulto en la actualidad. El espíritu de esta reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia abarcaría el juzgamiento para menores de edad que cometan los delitos de asesinato, homicidio, extorsión, delitos vinculados al crimen organizado, violación y agresión sexual, extorsión, tráfico de drogas, secuestro, entre otros. Expertos en derecho consultados por EL HERALDO discrepan con la moción expuesta por la parlamentaria Espinal, porque consideran que sería un retroceso en materia de la protección de la niñez y adolescencia, pero otros sí creen que vendrían a reducir los índices de criminalidad y delincuencia.

Es improcedente

Para Nora Urbina, exfiscal del Ministerio Público (MP), quien se desempeñó como titular de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia, bajar la edad punible no solo no es recomendable, sino, que es improcedente frente a la problemática real que enfrenta la niñez en Honduras. "El tema central es la utilización de niños por parte del crimen organizado. Muchos de los adolescentes que llegan al sistema no participan en actividades de extorsión, venta y tráfico de drogas porque lo hacen voluntariamente; lo hacen porque hay una manipulación, hay una intimidación por parte de las organizaciones del crimen organizado", explicó Nora Urbina. La experta en defensa de la niñez es del criterio de que los diputados deberían centrarse en los problemas de fondo que enfrentan los niños y adolescentes en Honduras, respecto a lo que los está orillando a enfilarse en las redes de las pandillas y del crimen organizado. "No es por casualidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en dos informes: en el de 2015 y otro en el año 2023, dijo que Honduras y el triángulo norte de Centroamérica y México están enfrentando severa situación; sobre todo los niños están siendo obligados y asesinados cuando se niegan a participar en actividades del crimen organizado", evidenció Urbina.

La exfiscal expresó: "Aprovecho esta entrevista para dejar un mensaje para los diputados y las diputadas: al momento de discutir esta iniciativa, reúnanse con todos los sectores, inclusive con el organismo especializado de niñez de Naciones Unidas, con Unicef, para poder tener una visión más integral de la problemática". Urbina exhortó a los diputados a mejor enfocarse en la educación, en la seguridad, en las comunidades, en la atención a las familias, en la no violencia en las familias, que sería una oportunidad valiosa para este gobierno.

Si es recomendable

Hay otros que valoran que bajar de 18 a 16 años la edad punible podría abonar a que la situación de incidencia criminal en el país también se vea reducida, concordando de alguna manera con la proyectista Sarahí Espinal. Nilsa Flores, defensora de los derechos de la niñez y exfuncionaria de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), argumentó que sería efectiva "para hacer presión a los grupos delictivos. Precisamente por eso usan a niños. Les enseñan a disparar, a asesinar, porque saben que no los van a condenar como a un adulto, pero al reducir la edad punible, lo van a pesar un poco más".

Flores reconoció que el actuar criminal de muchos menores enrolados en las maras y pandillas no dista casi en nada del de un adulto que asesina a sangre fría a cualquier ser humano. "Un adolescente de 15 o 17 años es capaz de asesinar. En el mundo de ellos son casi adultos; nosotros los vemos como niños, pero el comportamiento de ellos no es de un niño, es todo lo contrario. Yo soy defensora de los niños, pero ellos ya no son niños", apuntó la profesional del derecho. Nilsa Flores llamó a la comprensión a quienes se oponen a que haya una nueva propuesta sobre la edad punitiva, sabiendo que los familiares de las víctimas también tienen derechos humanos. "Los derechos humanos tienen que pensar también en el aspecto de las víctimas, porque esos niños también son capaces de matar a otros niños, así como observamos en las noticias", dijo Flores.

Un estudio profundo