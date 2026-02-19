Listado: ¿Quiénes son los artistas ganadores de Premio Lo Nuestro 2026?

Miami, Estados Unidos.- Miami recibe este jueves a los mejores artistas de la música latina para la premiación de los Premio Lo Nuestro 2026, donde se galardonan las canciones, álbumes y producciones más destacadas del género.
Este evento, que se ha convertido en uno de los más importantes de la música latina, fue creado por Univisión, la cadena de televisión estadounidense en español, y este año cumple su 38.ª edición.
Un total de 248 artistas nominados en 44 categorías, incluyendo figuras consagradas y también talentos recientes, están entre los nominados.
Aunque la ceremonia principal arranca a las 7 p.m. (EE UU), 5 p.m. (Honduras), desde horas de la mañana comenzaron a anunciarse a los primeros ganadores.
Hasta el momento, el artista puertorriqueño, Bad Bunny, se llevó dos de los premios más importantes: Álbum del Año por "Debí tirar más fotos", y Canción del Año por "DTMF".
También se llevó el premio al Artista Masculino Del Año - Urbano.
Karol G también figura entre los primeros premiados, quien ganó en Canción del Año - Urbano y Artista Femenina del Año - Urbano, mientras que Cazzu, reconocida en las categorías Canción del Año - Pop y Artista Pop Femenina del Año.
Listado de los ganadores
Álbum del Año-Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny (ganador)
Canción del Año• DTMF — Bad Bunny (ganador)
Artista Femenina del Año – Urbano• Karol G (ganadora)
Artista Revelación Femenina del Año- Camila Fernández (ganadora)
Mejor Canción de Música Cristiana-Sonríele — Daddy Yankee (ganador)
Artista Pop Femenina del Año-Cazzu (ganadora)
Afrobeat del Año• Soleao — Myke Towers & Quevedo (ganadores)
Canción Mariachi/Ranchera del Año- Sin Llorar — Yuridia (ganadora)
Colaboración del Año – Pop -Bésame — Alejandro Sanz & Shakira (ganadores)
Colaboración del Año – Pop/Urbano-Qué Haces — Becky G & Manuel Turizo (ganadores).
Artista Masculino Del Año - Urbano -Bad Bunny (ganador)
Artista Masculino Del Año - Música Mexicana - Carin León (ganador)
"Lost in translation" ganó a la Mejor Colaboración “Crossover” del Año- Carin León y Kacey Musgraves (ganadores)
"Rey sin reina" ganó a la Canción Norteña Del Año- Julián Álvarez
"Tú con él" ganó a la Canción Del Año - Tropical- Rauw Alejandro
"Vivir sin aire" ganó a la Canción del Año Pop/Rock- Maná y Carín León