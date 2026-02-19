  1. Inicio
¿En qué zonas no habrá luz este viernes 20 de febrero en Honduras?

Conozca qué zonas no tendrán electricidad este viernes, ante los trabajos de prueba que se estarán realizando en la subestación de la zona por las cuadrillas de la ENEE

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 16:25
Choloma, Cortés serán las unicas zonas que se veran afectadas ante los cortes de luz.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó cortes de luz para este viernes, 20 de febrero, en el municipio de Choloma, Cortés.

Las interrupciones de energía eléctrica están divididas en la subestación L36 y L35, en horarios de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.

El listado, compartido semanalmente, indica que la falta de electricidad será debido a las pruebas de transformación en la subestación, realizadas por las mismas cuadrillas de la empresa.

A continuación el listado de este viernes y el calendario de esta semana:

Choloma, Cortés de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.

Aldea Río Nance, Aldea San José de los Laureles, Aldea Bijao, Río Blanquito, Aldea El Rancho, Aldea Las Flores, Terrazos del Norte, Planta Alutech, Tecno Supplier, Puente Alto, La Garrobera, Col. Gracias a Dios, Nisperales, Coinsu, Biosa, Aliansa, Coranorte, Bobicasa, Cementos Argos: Puerto Cortés (Col. 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, Col. San Miguel, Carretera Vieja Baracoa, Col. Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johnson, El Bun, Col. López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos, Kilómetro 2, Sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, Kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy, Manacalito), Choloma (Aldea La Protección, Tibombo, Montevideo, Lupo Viejo), Tela (Meroa 8, Meroa Río, El Champerío, Triunfo II, Mélcher 6 1/2, Mélcher 17, El Guayabal I y Guayabal II, Tolóa Empalme, Tolóa Creek y Creek Martínez), Progreso (La 45, La Curva de Dora, La Bolsa de Pava), colonia Los Castaños, Demahsa (Maseca).

