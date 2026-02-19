¿En qué zonas no habrá luz este viernes 20 de febrero en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó cortes de luz para este viernes, 20 de febrero, en el municipio de Choloma, Cortés.

Las interrupciones de energía eléctrica están divididas en la subestación L36 y L35, en horarios de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.

El listado, compartido semanalmente, indica que la falta de electricidad será debido a las pruebas de transformación en la subestación, realizadas por las mismas cuadrillas de la empresa.