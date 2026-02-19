Tres aeropuertos serán habilitados para la emisión de pasaportes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños ahora tendrán tres aeropuertos habilitados para la emisión de pasaportes, según informaron las nuevas autoridades.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, anunció que en los próximos días se habilitarán oficinas para la emisión de pasaportes en tres aeropuertos nacionales.
El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima; el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua; y el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, serán los habilitados para la emisión de pasaportes.
Estas delegaciones se suman a las oficinas principales ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, así como en San Pedro Sula y La Ceiba, donde se gestiona el documento.
Además, están las oficinas regionales ubicadas en Choluteca, Gracias, Comayagua, Trujillo, El Progreso, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Roatán y Juticalpa, donde solo se realiza la captura de datos de los ciudadanos.
Otra de las medidas anunciadas es la atención del proceso de control de menores de 21 años en el aeropuerto Toncontín.
“Para Semana Santa vamos a habilitar un counter (punto de atención de pasajeros) en el Aeropuerto Toncontín. Estamos en pláticas con el operador de esta terminal aérea para realizar el control de menores de 21 años que estén próximos a viajar por la vía aérea, terrestre o marítima”, explicó Cordero.