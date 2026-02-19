Tres aeropuertos serán habilitados para la emisión de pasaportes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños ahora tendrán tres aeropuertos habilitados para la emisión de pasaportes, según informaron las nuevas autoridades.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, anunció que en los próximos días se habilitarán oficinas para la emisión de pasaportes en tres aeropuertos nacionales.

El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima; el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua; y el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, serán los habilitados para la emisión de pasaportes.