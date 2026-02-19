A machetazos asesinan a un hombre por robarse cinco gallinas en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un hombre identificado como Wilmer Alexander Ochoa fue asesinado en la aldea La Cidra, en Comayagua.
Supuestamente, al hombre le quitaron la vida por haberse robado cinco gallinas.
El hombre ya había recibido advertencias de que si seguía "tomando lo ajeno", tendría consecuencias.
La víctima era un hombre de 43 años de edad y su cuerpo fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde sus familiares deberán reclamarlo.
Según se informó, le habrían quitado la vida con varios machetazos.
El cuerpo del hoy occiso quedó tendido sobre una calle de tierra, junto a una canasta.
Vestía una camisa gris y un jean; en su ropa se observaban varios rastros de sangre.
Violencia en Comayagua
El pasado martes 18 de febrero, dos jóvenes más fueron asesinados en diferentes hechos en Comayagua.
Uno de los fallecidos fue identificado como Marcos Alexis Pérez Montoya, de 20 años de edad, quien fue atacado a balazos por desconocidos en el barrio Los Milagros
La otra víctima respondía al nombre de Josué Isaías Martínez Salinas, de 24 años de edad, quien también fue asesinados de varios disparos.