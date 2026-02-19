  1. Inicio
A machetazos asesinan a un hombre por robarse cinco gallinas en Comayagua

El hecho ocurrió en la aldea La Cidra, donde la víctima fue atacada presuntamente tras ser señalada de haber robado cinco gallinas

  19 de febrero de 2026
Según se informó, le habrían quitado la vida con varios machetazos.

Comayagua, Honduras.- Un hombre identificado como Wilmer Alexander Ochoa fue asesinado en la aldea La Cidra, en Comayagua.

Supuestamente, al hombre le quitaron la vida por haberse robado cinco gallinas.

Dos jóvenes fueron asesinados en diferentes hechos en Comayagua

El hombre ya había recibido advertencias de que si seguía "tomando lo ajeno", tendría consecuencias.

La víctima era un hombre de 43 años de edad y su cuerpo fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde sus familiares deberán reclamarlo.

Capturan a una pareja qué mató a golpes a un hombre en Danlí, El Paraíso

El cuerpo del hoy occiso quedó tendido sobre una calle de tierra, junto a una canasta.

Vestía una camisa gris y un jean; en su ropa se observaban varios rastros de sangre.

Violencia en Comayagua

El pasado martes 18 de febrero, dos jóvenes más fueron asesinados en diferentes hechos en Comayagua.

Uno de los fallecidos fue identificado como Marcos Alexis Pérez Montoya, de 20 años de edad, quien fue atacado a balazos por desconocidos en el barrio Los Milagros

La otra víctima respondía al nombre de Josué Isaías Martínez Salinas, de 24 años de edad, quien también fue asesinados de varios disparos.

