A machetazos asesinan a un hombre por robarse cinco gallinas en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un hombre identificado como Wilmer Alexander Ochoa fue asesinado en la aldea La Cidra, en Comayagua. Supuestamente, al hombre le quitaron la vida por haberse robado cinco gallinas.

El hombre ya había recibido advertencias de que si seguía "tomando lo ajeno", tendría consecuencias. La víctima era un hombre de 43 años de edad y su cuerpo fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde sus familiares deberán reclamarlo.

Según se informó, le habrían quitado la vida con varios machetazos. El cuerpo del hoy occiso quedó tendido sobre una calle de tierra, junto a una canasta. Vestía una camisa gris y un jean; en su ropa se observaban varios rastros de sangre.

Violencia en Comayagua