Gobierno instala mesa para negociar el salario mínimo en 11 rubros

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) instala desde este 19 de febrero una mesa tripartita con empresarios y sector obrero para hacer un reajuste al salario mínimo en Honduras. Serán 11 rubros los que tendrán un aumento, salvo la maquila, y el acuerdo deberá ser plasmado entre representantes de los empleados con la empresa privada.

El ministro del Trabajo, Fernando Puerto, indicó que "hemos convocado al sector obrero y privado para comenzar las negociaciones en las distintas ramas. Luego de la instalación se efectuará la primera audiencia de negociación del salario mínimo". El burócrata apuntó que "seguimos una mecánica de presentación a través de la dirección general de salarios para conocer la realidad económica y todas las variables porque en realidad nosotros muchas veces hablamos de precios al consumidor y canasta básica como variables que interesan para el establecimiento de nuevos salarios mínimos, pero hay otro tipo de variables la empleabilidad en los jóvenes y la falta de inserción al sector productivo". El indicador más importante que determinará el reajuste es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que tuvo una variación interanual en 2025 del 4.98%. Fernando Puerto precisó que "la Dirección General de Salarios hará una presentación de la situación económica del país" y posteriormente habrá propuesta de los dos sectores involucrados.