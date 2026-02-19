  1. Inicio
Top10: los jugadores con mejor salario en la MLS y el hondureño que mejor gana

Lionel Messi mantiene una amplia diferencia en cuanto a los mejores pagados de la MLS. ¿Qué hondureño es el que más gana

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 11:31
Top10: los jugadores con mejor salario en la MLS y el hondureño que mejor gana
1 de 12

¿Quiénes son los 10 jugadores mejor pagados en la MLS y cuál es el hondureño con mejor salario? Esto es lo que cobran los futbolistas mejor pagados de la liga y la diferencia entre Lionel Messi y el resto.

Foto: El Heraldo
2 de 12

1. Lionel Messi: Para el año 2026, Lionel Messi continúa siendo el jugador mejor pagado de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami. Sus ingresos se dividen en su contrato directo con la liga y acuerdos comerciales externos masivos. Messi percibe 20.45 millones de dólares anuales.

 Foto: Cortesía redes
3 de 12

2. Son Heung-Min: El jugador surcoreano de Los Ángeles FC es el segundo en el listado cobrando $11,200,000 anuales.

Foto: Cortesía redes
4 de 12

3. Miguel Almirón: El jugador paraguayo del Atlanta United es tercero con un salario anual 12,1 millones de dólares - Atlanta United

 Foto: Cortesía redes
5 de 12

4. Emil Forsberg: Jugador sueco del New York Red Bulls que gana aproximadamente $6.03 millones al año.

Foto: Cortesía redes
6 de 12

5. Jordi Alba: El lateral español del Inter Miami gana 6 millones de dólares anuales en la MLS.

Foto: Cortesía redes
7 de 12

6. Riqui Puig: Español de LA Galaxy que gana aproximadamente $5.78 millones anuales.

Foto: Cortesía redes
8 de 12

7. Jonathan Bamba. Milita en el Chicago Fire y gana aproximadamente $5.58 millones anuales.

Foto: Cortesía redes
9 de 12

8. James Rodríguez: El colombiano será uno de los 10 mejores pagados en la MLS ya que Minnesota United le pagará 5 millones de dólares anuales.

 Foto: Cortesía redes
10 de 12

9. Kevin Denkey: Delantero del FC Cincinnati, se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados de la MLS en 2025, con una compensación garantizada reportada de aproximadamente $3.81 millones de dólares anuales

 Foto: Cortesía redes
11 de 12

10. Nicolás Fernández: Jugador del New York City FC, tiene un salario estimado de aproximadamente 3.65 millones de dólares anuales.

 Foto: Cortesía redes
12 de 12

El jugador de Honduras mejor pagado es Joseph Rosales, quien acaba de ser fichado por el Austin FC. En su pasado club, Minnesota United, ganaba 535 mil dólares anuales.

Foto: Cortesía redes
