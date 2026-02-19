Top10: los jugadores con mejor salario en la MLS y el hondureño que mejor gana

¿Quiénes son los 10 jugadores mejor pagados en la MLS y cuál es el hondureño con mejor salario? Esto es lo que cobran los futbolistas mejor pagados de la liga y la diferencia entre Lionel Messi y el resto.
1. Lionel Messi: Para el año 2026, Lionel Messi continúa siendo el jugador mejor pagado de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami. Sus ingresos se dividen en su contrato directo con la liga y acuerdos comerciales externos masivos. Messi percibe 20.45 millones de dólares anuales.
2. Son Heung-Min: El jugador surcoreano de Los Ángeles FC es el segundo en el listado cobrando $11,200,000 anuales.
3. Miguel Almirón: El jugador paraguayo del Atlanta United es tercero con un salario anual 12,1 millones de dólares - Atlanta United
4. Emil Forsberg: Jugador sueco del New York Red Bulls que gana aproximadamente $6.03 millones al año.
5. Jordi Alba: El lateral español del Inter Miami gana 6 millones de dólares anuales en la MLS.
6. Riqui Puig: Español de LA Galaxy que gana aproximadamente $5.78 millones anuales.
7. Jonathan Bamba. Milita en el Chicago Fire y gana aproximadamente $5.58 millones anuales.
8. James Rodríguez: El colombiano será uno de los 10 mejores pagados en la MLS ya que Minnesota United le pagará 5 millones de dólares anuales.
9. Kevin Denkey: Delantero del FC Cincinnati, se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados de la MLS en 2025, con una compensación garantizada reportada de aproximadamente $3.81 millones de dólares anuales
10. Nicolás Fernández: Jugador del New York City FC, tiene un salario estimado de aproximadamente 3.65 millones de dólares anuales.
El jugador de Honduras mejor pagado es Joseph Rosales, quien acaba de ser fichado por el Austin FC. En su pasado club, Minnesota United, ganaba 535 mil dólares anuales.