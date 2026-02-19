Ancelotti sorprende: "El Vini que viene a Brasil es muy distinto al del Real Madrid"

Carlo Ancelotti también se refirió a su futuro en el banquillo en la selección de Brasil en donde ha demostrado que se está sintiendo muy cómodo en esta nueva experiencia
Carlo Ancelotti, ahora técnico de la selección de Brasil, se ha referido al hombre del momento, quien nuevamente está metido en otra polémica, Vinícius Jr.
El técnico italiano también se ha referido a su futuro como entrenador de la selección brasileña y sus nuevos retos.
“Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho”, señala el italiano ante este reto en el fútbol internacional.
La Confederación Brasileña de Fútbol ha mostrado satisfacción con el técnico italiano, quien llegó al banquillo de la Canarinha en mayo del pasado año y lo quieren tener por mucho más tiempo.
Carlo Ancelotti conoce muy bien a Viníciur Jr, lo tuvo por varias temporadas en el Real Madrid y con quien compartió y ganó muchos trofeos.
Ancelotti ha revelado que tiene amplia comunicación con el jugador brasileño, además de la confianza que hay, tienen un mismo objetivo, brillar con la misma selección en el Mundial United 2026.
“Lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en el campo”, dijo Ancelotti.
También sorprende al decir que hay dos tipos de Vinícius Jr, uno cuando está en España defendiendo los colores del Real Madrid y otro con la Selección de Brasil
“Los brasileños son muy humildes, son muy distintos. El Vini que viene aquí es muy distinto al del Real Madrid, a nivel humano”, dijo Carlo en una entrevista a Valdano.
También se refiere a la actualidad futbolística del jugador. “Ha encontrado dificultades... El espíritu de adaptación es un componente muy importante en el trabajo de un entrenador e intentar recrear un ambiente necesita un tiempo que no siempre se puede lograr”
Carlo Ancelotti dio la amplia entrevista a Movistar Plus y en el corto que dejaron ver, se le preguntó si regresaría al banquillo del Real Madrid y lo que se pudo escuchar fue; "Es una buena pregunta...”