PGR identifica cuatro bufetes tras millonarias demandas al Estado

Tegucigalpa, Honduras.- El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, informó que han sido identificadas cuatro firmas legales que figuran de manera recurrente en la mayoría de las demandas presentadas contra el Estado, procesos que, según dijo, han provocado un fuerte impacto en las finanzas públicas.
“Nos han informado fuentes del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, han identificado cuatro firmas legales que están mayoritariamente presentes en los procesos que han llevado a este golpe fuerte en las finanzas del Estado”, declaró.
El funcionario confirmó que el MP mantiene abiertas investigaciones sobre un supuesto mecanismo atípico utilizado por estos bufetes en las demandas contra el Estado, con la expectativa de que los casos puedan judicializarse.
Aspra señaló que estas firmas habrían actuado en contubernio con algunos operadores de justicia, miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y representantes del Estado.
Añadió que su presencia en este tipo de procesos no es reciente, sino que han evolucionado y expandido sus operaciones en varias jurisdicciones, coincidiendo con el incremento exponencial de demandas en los últimos cuatro años.
Investigan a empleados
Dagoberto Aspra confirmó, además, que cuatro empleados de la PGR están bajo investigación del Ministerio Público por presuntamente haber actuado de manera dolosa al dejar vencer términos procesales, lo que habría afectado la defensa del Estado en algunos casos.
Reconoció que existe una alta probabilidad de que se pierdan varias demandas en curso, lo que podría aumentar el daño patrimonial al Estado, aunque aseguró que se están buscando alternativas legales para mitigar el impacto en las finanzas de la administración pública.