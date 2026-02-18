Diputada Merary Díaz no propuso que Honduras militarice la Isla Conejo

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación divulgada en redes sociales afirma que la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, solicitó ante el Congreso Nacional la militarización de la Isla Conejo, en el Golfo de Fonseca, y la construcción de un muro fronterizo, supuestamente como respuesta a las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la seguridad en Honduras.
Sin embargo, esta afirmación es falsa. La congresista confirmó a EH Verifica que no realizó tal propuesta.
Además, no existe ningún registro oficial que respalde la información en las cuentas oficiales ni de Díaz, ni del Congreso Nacional.
“Proyecto Merary Díaz: tras las violentas declaraciones del Presidente Nayib Bukele sobre la seguridad en Honduras, solicito de manera URGENTE se militarice la Isla Conejo, al igual que construir un muro fronterizo al estilo EEUU con México”, dice textualmente en la descripción de una publicación de X, que cuenta con más de 754 visualizaciones desde el 17 de febrero de 2026.
El 14 de febrero, el secretario de Seguridad Gerzon Velásquez afirmó durante una entrevista que el “modelo Bukele” no es una receta para replicar en todos los países porque no se cuenta con las mismas características de El Salvador.
Además, opinó que el país tiene un control político que le ha permitido reformar leyes que han conllevado a la vulnerabilidad de los derechos humanos.
En respuesta, Bukele compartió en sus redes sociales un clip de las declaraciones de Velásquez, y aseguró que miles de hondureños morirán por su culpa.
Propuesta falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Merary Díaz + militarizar + Isla Conejo + seguridad Nayib Bukele" no arrojó resultados en fuentes oficiales ni en medios de comunicación de credibilidad que informen de la supuesta solicitud.
Tampoco se encontró evidencia de la iniciativa de militarizar la Isla Conejo y construir un muro fronterizo entre El Salvador y Honduras en las redes sociales de Merary Díaz (Instagram, Facebook y X) ni las cuentas oficiales del Congreso Nacional en Facebook y X.
EH Verifica revisó el perfil que difundió la publicación en redes sociales y constató que el contenido proviene de una cuenta parodia que suplanta la identidad del Congreso Nacional, según lo indica en la propia descripción.
Como se ha explicado, esta cuenta ha publicado reiterados contenidos desinformativos sobre falsas propuestas de congresistas.
La cuenta oficial del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030 fue creada en enero de este año, bajo el usuario @hn_congreso.
EH Verifica contactó de forma directa a la diputada Merary Díaz, quien confirmó que la información es falsa.
En conclusión, la solicitud de la diputada Merary Díaz para militarizar la Isla Conejo y construir un muro fronterizo es falsa. Ni la congresista ni el Congreso Nacional han presentado iniciativas de este tipo, y no existen registros oficiales que respalden la afirmación.