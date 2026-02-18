Diputada Merary Díaz no propuso que Honduras militarice la Isla Conejo

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación divulgada en redes sociales afirma que la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, solicitó ante el Congreso Nacional la militarización de la Isla Conejo, en el Golfo de Fonseca, y la construcción de un muro fronterizo, supuestamente como respuesta a las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la seguridad en Honduras. Sin embargo, esta afirmación es falsa. La congresista confirmó a EH Verifica que no realizó tal propuesta. Además, no existe ningún registro oficial que respalde la información en las cuentas oficiales ni de Díaz, ni del Congreso Nacional. “Proyecto Merary Díaz: tras las violentas declaraciones del Presidente Nayib Bukele sobre la seguridad en Honduras, solicito de manera URGENTE se militarice la Isla Conejo, al igual que construir un muro fronterizo al estilo EEUU con México”, dice textualmente en la descripción de una publicación de X, que cuenta con más de 754 visualizaciones desde el 17 de febrero de 2026.

El 14 de febrero, el secretario de Seguridad Gerzon Velásquez afirmó durante una entrevista que el "modelo Bukele" no es una receta para replicar en todos los países porque no se cuenta con las mismas características de El Salvador. Además, opinó que el país tiene un control político que le ha permitido reformar leyes que han conllevado a la vulnerabilidad de los derechos humanos. En respuesta, Bukele compartió en sus redes sociales un clip de las declaraciones de Velásquez, y aseguró que miles de hondureños morirán por su culpa.

Propuesta falsa