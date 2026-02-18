Dejó una nota: revelan nuevos detalles de la muerte de la chef Anne Burrell

A casi un año de la muerte de la famosa chef Anne Burrell, un informe policial ha revelado nuevos detalles de su fallecimiento, ocurrido el 17 de junio de 2025.
Según el documento publicado por la revista People, el Departamento de Policía de Nueva York confirmó que los investigadores en el caso encontraron una "nota suicida" en el dormitorio de Burrell.
El investigador que encontró la nota en el dormitorio principal, además, halló páginas de su diario en la cama de la habitación que denominó como "suicidas".
La Policía de Nueva York confirmó que el 17 de junio de 2025, el esposo de Burrell, Stuart Claxton, "notó que la cama estaba hecha en su habitación, lo cual no es normal".
Claxton encontró a Burrell en el suelo del baño "con un montón de pastillas de venta libre en el suelo".
Según el informe, el esposo de Burrell intentó despertarla "sacudiéndola y dándole bofetadas en la cara" y, al no responder, llamó inmediatamente al 911.
La muerte de Burrell fue declarada suicidio en julio de 2025 y fue descrita como "intoxicación aguda debido a los efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina".
La difenhidramina y la cetirizina son antihistamínicos, el etanol es un compuesto que se encuentra en el alcohol y la anfetamina se usa comúnmente para tratar el TDAH.
Hasta el momento, los detalles de la nota suicida se han mantenido en completa privacidad.
El informe detalla que el esposo de Burrell confesó en su momento que en el pasado ella nunca había intentado suicidarse. “Nunca había hablado de ello” y no había mostrado “ninguna señal de que haría algo así”.
Burrell era una de las estrellas del canal Food Network; además, es recordada por ser la presentadora durante muchos años del programa Worst Cooks in America.
Nacida el 21 de septiembre de 1969 en Cazenovia, Nueva York, Burrell descubrió su amor por la cocina a una edad temprana, inspirada por los platos caseros de su madre y por el icono televisivo de Julia Child.