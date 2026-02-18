¿Por qué aparece Whoopi Goldberg en los archivos del caso Jeffrey Epstein?

Hay listas en las que nadie quiere aparecer. Los archivos del caso Jeffrey Epstein son una de ellas.
Whoopi Goldberg lo sabe y ha decidido no esperar a que las especulaciones crezcan solas.
Ayer salió al frente para explicar por qué su nombre figura en esos documentos que el Departamento de Justicia ha ido liberando en los últimos meses.
La razón es más simple de lo que cualquier teoría conspirativa podría imaginar.
En mayo de 2013, alguien envió un correo electrónico a Epstein solicitando un avión privado para trasladar a la actriz a Mónaco, donde participaría en un evento benéfico.
La respuesta del financiero fue breve: “No, gracias”.
“La gente está tratando de convertirme en algo que no fui. No era su novia, no era su amiga. No solo era demasiado mayor para él, sino que esto ocurrió en una época en la que todavía había que tener hechos antes de decir cosas”, declaró la actriz.
Goldberg expresó su cansancio por las acusaciones que han surgido tras la filtración. “Me están arrastrando. La gente realmente cree que estuve con él”, recriminó
Epstein se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.