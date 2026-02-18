  1. Inicio
¿Cuándo se estrena el especial del 20 aniversario de Hannah Montana en Disney+?

¿Cuándo vuelve Hannah Montana a las pantallas? Miley Cyrus ha confirmado su regreso a Disney+ para celebrar los 20 años de la serie que cambió su vida

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 09:20
Los fanáticos de Miley Cyrus ya tienen una cita marcada: el 24 de marzo llega a Disney+ el especial por el 20 aniversario de Hannah Montana.

