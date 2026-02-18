¿Cuándo se estrena el especial del 20 aniversario de Hannah Montana en Disney+?

<b>Los Ángeles, Estados Unidos.- </b>La cantante <b><a href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/entretenimiento/miley-cyrus-evolucion-estetica-chica-disney-looks-rebeldia-PG25980438">Miley Cirus</a></b> se reencontrará con el personaje que le lanzó al estrellato para celebrar los 20 años de la popular serie infantil "<b><a href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/entretenimiento/miley-cyrus-disney-hannah-montana-eterna-leyenda-pop-OP20855694">Hannah Montana</a></b>", que se convirtió en un fenómeno global, que <b><a rel="nofollow" href="https://www.instagram.com/disneyplus/">Disney+</a></b> transmitirá el 24 de marzo."Volviendo a donde todo empezó. El especial del 20 aniversario de Hannah Montana se estrena el 24 de marzo en @DisneyPlus" escribió la cantante en sus redes sociales.