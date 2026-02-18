Wagner Moura y el Oscar que Latinoamérica ha esperado 76 años

Hay candidaturas que condensan décadas de historia. La de Wagner Moura al Oscar como Mejor actor, la primera de un intérprete brasileño en 98 años de Academia, no es solo el reconocimiento a una actuación sostenida, es el punto de llegada de un cine sudamericano que ha tardado generaciones en ser recibido como lo que siempre fue, una industria con décadas de madurez y escaso reconocimiento internacional.
La película que lo ha llevado hasta ahí es “El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho, un thriller político de atmósfera densa ambientado en el Brasil de 1977, en plena dictadura militar.
Moura encarna a Marcelo, un profesor atrapado entre sus convicciones y las exigencias de un Estado que no tolera la disidencia.
La cinta llega a los Oscar con cuatro nominaciones: Mejor película, Mejor actor, Mejor película internacional y Mejor casting.
La trayectoria del brasileño no ha seguido los cauces habituales. Antes de dedicarse a la interpretación estudió Periodismo en la Universidad Federal de Bahía. Se dio a conocer fuera de Brasil con “Tropa de élite”, la película de José Padilha que ganó el Oso de Oro en Berlín en 2008, un retrato sin concesiones de la violencia policial en Río de Janeiro que lo convirtió en el rostro de un nuevo cine brasileño. Años después, su encarnación de Pablo Escobar en “Narcos” lo consolidó en la industria estadounidense y le valió una primera nominación al Globo de Oro en 2016
Moura compite en la categoría a Mejor actor con Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Michael B. Jordan. Lo que ya resulta incontestable, con independencia de lo que ocurra el 15 de marzo, es que el cine sudamericano ha dejado de llamar a la puerta de Hollywood.
La historia de los actores latinoamericanos en los Oscar es, ante todo, una historia de ausencias.
En 98 años de la categoría a Mejor actor, solo un intérprete latino ha ganado la estatuilla, el puertorriqueño José Ferrer, en 1950, por “Cyrano de Bergerac”.
Desde entonces, apenas cuatro nominaciones: Anthony Quinn en dos ocasiones, Demián Bichir en 2012 y Colman Domingo en 2025. Ninguno ganó.
En la categoría Mejor actriz el escenario casi se repite. Seis nominaciones en 26 años, ninguna victoria. Fernanda Montenegro, Salma Hayek, Catalina Sandino Moreno, Yalitza Aparicio, Ana de Armas y Fernanda Torres abrieron camino sin llevarse la estatuilla. ¿Wagner Moura le devolverá la gloria a Latinoamérica?