Wagner Moura y el Oscar que Latinoamérica ha esperado 76 años

La trayectoria del brasileño no ha seguido los cauces habituales. Antes de dedicarse a la interpretación estudió Periodismo en la Universidad Federal de Bahía. Se dio a conocer fuera de Brasil con “Tropa de élite”, la película de José Padilha que ganó el Oso de Oro en Berlín en 2008, un retrato sin concesiones de la violencia policial en Río de Janeiro que lo convirtió en el rostro de un nuevo cine brasileño. Años después, su encarnación de Pablo Escobar en “Narcos” lo consolidó en la industria estadounidense y le valió una primera nominación al Globo de Oro en 2016