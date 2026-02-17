Estas fotos de Castro y Zelaya con Bukele son de 2023 y 2024

Tegucigalpa, Honduras.- Un par de fotografías difundidas en redes sociales muestran a los expresidentes de Honduras, Xiomara Castro (2022-2026) y Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), junto al actual mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, las imágenes no son recientes. Corresponden a encuentros distintos sostenidos con Bukele en 2023 y 2024. Las fotografías fueron compartidas en una publicación de la red social X, que supera las 2,910 visualizaciones desde el 16 de febrero de 2026.

Xiomara Castro concluyó su mandato el 27 de enero de 2026, fecha en la que asumió la presidencia de Honduras el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, tras haber resultado electo en uno de los comicios más reñidos de la historia. En el ámbito regional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no emitió una felicitación pública dirigida a Asfura. Sin embargo, recientemente sí reaccionó a declaraciones del secretario de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez, a quien cuestionó por "defender los derechos humanos de los criminales". La reacción se produjo luego de que Velásquez afirmara que el denominado "modelo Bukele" en materia de seguridad no es aplicable en Honduras y que, en su criterio, en El Salvador se han aprobado reformas que vulneran derechos humanos.

Encuentros no fueron recientes

EH Verifica realizó una búsqueda inversa de las imágenes mediante Google Lens, comenzando con la que muestra a la expresidenta Xiomara Castro. Una nota periodística de EL HERALDO publicó la foto de Xiomara Castro y Nayib Bukele durante una reunión celebrada el 1 de junio de 2024, el mismo día de la toma de posesión del presidente salvadoreño para su segundo mandato consecutivo. Asimismo, el primer encuentro personal entre ambos mandatarios durante el gobierno Castro fue compartido en la cuenta oficial de la Presidencia de El Salvador, donde se indicó que la reunión tuvo como objetivo “renovar el compromiso entre los países”.

Por otra parte, la segunda imagen –en la que aparecen Manuel Zelaya y Nayib Bukele– fue localizada en una publicación del 3 de marzo de 2023 en el perfil oficial de Héctor Manuel Zelaya, entonces secretario privado de la presidencia de Xiomara Castro. Según la descripción, en ese momento los funcionarios extendieron una invitación formal, en nombre de Xiomara Castro, al presidente Bukele para visitar Honduras, además de abordar temas de interés binacional.