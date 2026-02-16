En la gestión de Nasry Asfura EE UU no estableció nuevo impuesto a las remesas

Tegucigalpa, Honduras.- No es cierto que el Gobierno de Estados Unidos haya aplicado un nuevo impuesto a las remesas que los hondureños envían desde ese país a Honduras durante los primeros 20 días de la administración de Nasry Asfura. En redes sociales circula una publicación que afirma que el presunto arancel fue implementado por EE UU durante el gobierno de Asfura, quien asumió la Presidencia el 27 de enero de 2026. “Las remesas ahora tendrán impuestos ¡LA RACHAA!”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook que ha sido difundida el 11 de febrero.

En julio de 2025, el presidente Donald Trump aprobó un impuesto del 1% a las remesas enviadas desde EE UU hacia Honduras, así como a otros países del mundo. La medida entró en vigor el 1 de enero de 2026, al menos tres semanas antes de que Nasry Asfura asumiera el cargo.

Distintos rastreos en internet, medios de comunicación y en la legislación vigente demuestran que no hay previsto ningún tipo de subida impositiva para el envío de las remesas desde Estados Unidos a Honduras. La pesquisa sí encontró reportes de prensa ( 1 , 2 , 3 ) que informan sobre la entrada en vigencia del impuesto del 1% de las remesas enviadas desde Estados Unidos a Honduras a partir del 1 de enero de este año. Esa medida entró en funcionamiento cuando aún estaba Xiomara Castro en la Presidencia de Honduras. La disposición estadounidense fue aprobada en julio de 2025, y su aplicación de cobro fue detallada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). En el caso de Honduras, las remesas representan el 25.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), según información oficial del Banco Central de Honduras (BCH). Eso sí, el gravamen del 1% no es exclusivo para remitentes de Honduras, aplica a todas las personas que envían remesas en efectivo, mediante giros postales o cheques de caja a sus países de origen. El impuesto no incluye transferencias bancarias electrónicas.

