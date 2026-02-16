Embargo de 90 millones de lempiras mantiene atada a la OABI

Tegucigalpa, Honduras.- Los embargos son una situación administrativa que está de moda en la actual administración de gobierno, y no precisamente por cantidades insignificantes; las sumas alcanzan hasta las nueve cifras. Después de conocer que al menos seis alcaldías a nivel nacional tienen embargadas sus cuentas, a raíz de onerosas demandas laborales que superan los 100 millones de lempiras, una institución más se adhirió a ese "selecto" grupo de entidades estatales que atraviesan por el menudo problema. Este día se conoció que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es otra de las instituciones descentralizadas del Poder Ejecutivo, que deberá de enfrentarse con la coyuntura de sobrellevar un embargo millonario en la gestión del presidente de la República, Nasry Asfura. Así lo dio a conocer de forma pública, la nueva directora de la OABI, Elizabeth Rodríguez, quien este día tomó posesión oficial del cargo, aunque desde la semana pasada estuvo en labores de transición del cargo con el jefe anterior, empapándose de las labores propias de esta oficina.

Embargo millonario

"Puntualmente lo más delicado para la OABI, es el haberle embargado su presupuesto, que es lo que tiene ahora mismo atada a la OABI, para poder crecer en demanda de los bienes entregados por el Ministerio Público, por orden jurisdiccional", lamentó Rodríguez. La funcionaria pública reveló que "el embargo se trata de 90 millones de lempiras, que han generado como consecuencia el trastoque del presupuesto; el corazón de OABI. Con esto, OABI podría tener la contratación de expertos, de ingenieros, de personal multidisciplinario en campo, para poder determinar como consecuencia la situación de estos bienes". A raíz de esa situación administrativa que Elizabeth Rodríguez encontró en la OABI, anunció que presentará las denuncias respectivas en el Ministerio Público (MP) para hacerle frente a las 247 demandas que fueron presentadas recientemente contra la institución. Otra de las denuncias que interpondrán en el ente acusador del Estado, es por las usurpaciones que han sufrido los bienes que están bajo la tutela y administración de la OABI.

Las investigaciones promovidas por la nueva dirección serán contra funcionarios judiciales que habrían permitido que el presupuesto de la OABI, haya sido trastocado de esa forma.

Según Rodríguez, "la OABI no puede funcionar de una manera correcta, si la han dejado sin sus activos. La mayor parte es de un juzgado en el litoral atlántico. Vamos a centralizar la denuncia y que sea la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento del Sector Justicia, la que conozca esa denuncia", sentenció.

PGR y CNA

Son más de nueve mil bienes los que están a cargo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y que están registrados en los documentos de esta institución. Para poder cuidarlos de la mejor manera, es necesario modernizar y sistematizar la administración de estos. La OABI, en los últimos años, ha estado funcionando con fondos propios, que son destinados en razón a las cuentas que están administradas por la OABI, y son alrededor de 57 millones de lempiras.