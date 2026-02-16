Eclipse solar del 17 de febrero: ¿podrá verse en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Un espectáculo conocido como “anillo de fuego” podrá apreciarse este martes 17 de febrero de 2026 en diferentes partes del mundo. Se trata de un fenómeno astronómico en el que la Luna cubre casi por completo al Sol, dejando únicamente un borde brillante que los astrónomos llaman “anillo de fuego”. Según dio a conocer la NASA, el eclipse podrá verse de forma completa en la Antártida y sobre el océano Austral. Será un eclipse parcial en algunas zonas del hemisferio sur.

La fase anular, en la que aparece el famoso "anillo de fuego", solo será visible en áreas aisladas de la Antártida y su duración apenas superará los dos minutos. Lo anterior significa que el eclipse previsto para este 17 de febrero no podrá apreciarse en Honduras. Aunque eso no quiere decir que no se pueda observar de manera virtual. Para quienes deseen verlo, la North-West University en Sudáfrica transmitirá el eclipse en vivo desde su Observatorio Solar en Potchefstroom.