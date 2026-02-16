  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein

A lo largo de su relación intermitente (2010-2018), Selena Gomez y Justin Bieber fueron blanco constante de rumores sobre un supuesto embarazo y ahora lo vinculan con el caso Epstein, aquí más detalles

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 11:20
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
1 de 10

Decenas de veces hubo rumores de un supuesto embarazo de Selena Gomez y Justin Bieber; en la actualidad, el rumor vuelve a surgir con la información desclasificada del caso Epstein. Aquí más detalles.

 Foto: Shutterstock | Cortesía
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
2 de 10

La mayoría de estos rumores nacieron de tabloides y redes sociales cada vez que Selena lucía una prenda holgada o se tomaba un descanso por salud, como cuando anunció que padecía lupus. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial, registro médico o evidencia física de que Selena Gomez haya estado embarazada de Justin Bieber.

 Foto: Cortesía
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
3 de 10

Ella siempre ha sido abierta sobre sus problemas de salud, incluyendo un trasplante de riñón y su lucha con el lupus, pero nunca ha mencionado un embarazo.

 Foto: Cortesía
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
4 de 10

Entonces, ¿cuál es la conexión con Jeffrey Epstein de la que hablan en redes? En los últimos años, y especialmente tras la desclasificación de documentos del caso Epstein, han surgido teorías virales —principalmente en TikTok y YouTube— que intentan vincular a los artistas con este caso.

 Foto: Cortesía
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
5 de 10

Aunque hay varias teorías, la que tiene más fuerza es que la pareja tuvo un hijo en secreto que fue "entregado" o "vendido" a redes vinculadas con figuras como Epstein.

 Foto: Cortesía
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
6 de 10

Es importante mencionar que no existe ningún documento, fotografía o testimonio en los archivos oficiales de Jeffrey Epstein que mencione a Selena Gomez o a Justin Bieber en relación con un embarazo o tráfico de menores.

 Foto: Cortesía
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
7 de 10

Otra de las teorías es que Selena sí estaba embarazada, pero perdió al bebé, hecho que colapsó mentalmente a ambos famosos, al grado de internar a Selena y Justin también recibió atención.

 Foto: Cortesía
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
8 de 10

A menudo, estas teorías mezclan el caso de Epstein con el de Sean "Diddy" Combs, debido a la relación profesional que Justin Bieber tuvo con Diddy al inicio de su carrera; sin embargo, incluso en ese caso, las acusaciones son sobre abusos sufridos por artistas jóvenes, no sobre embarazos secretos vinculados a redes de tráfico.

 Foto: Shutterstock
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
9 de 10

Es importante distinguir entre los problemas reales de la industria del entretenimiento y las teorías de conspiración. Mientras que figuras como Epstein y Diddy han enfrentado cargos criminales graves por abusos reales, la historia del "bebé secreto" de Selena y Justin pertenece al ámbito de las leyendas urbanas de internet y los blind items (chismes anónimos) sin verificar.

 Foto: Shutterstock
La verdad tras el supuesto embarazo de Selena Gomez y los nexos con el caso Epstein
10 de 10

Actualmente, Justin Bieber está casado con Hailey Bieber (con quien tuvo a su primer hijo, Jack Blues, en 2024) y Selena Gomez está casada con el productor Benny Blanco.

 Foto: Shutterstock
Cargar más fotos