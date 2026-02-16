¿Quiénes son los Therians y por qué están en tendencia en TikTok?

Tras la pandemia del covid-19, TikTok se convirtió en una de las plataformas más utilizadas, donde videos de diferentes temáticas se hacen virales. Uno de los términos que ha cobrado popularidad es “Therians”.
“Therian” proviene del griego y significa “bestia”. Se refiere a personas que se identifican, de forma emocional, psicológica o espiritual, con un animal.
Quienes forman parte de esta comunidad no lo consideran un disfraz ni una actuación, sino una forma de identidad.
Aunque hoy son virales en redes sociales, los Therians no son nuevos. Sus inicios se remontan a los años 90 y principios de los 2000, cuando algunas personas comenzaron a compartir la sensación de no identificarse completamente como humanas.
¿Cómo son los Therians? En muchos casos utilizan máscaras, realizan movimientos corporales similares a los de ciertos animales e incluso imitan algunos sonidos.
En Argentina, por ejemplo, se ha vuelto más común ver a jóvenes reunidos en parques, practicando movimientos, interactuando y socializando desde esta identidad.
¿Qué hacen? Algunas de estas personas caminan o corren en cuatro extremidades; otras utilizan accesorios como colas y realizan sonidos como ladridos o maullidos.
En los videos que se han hecho virales se observa a jóvenes desplazándose con máscaras y en cuatro apoyos, imitando a animales como perros, gatos, zorros y otras especies.
Estos videos han llamado mucho la atención por la forma de actuar de los jóvenes y han despertado la curiosidad de muchos usuarios en redes sociales.
Navegando en TikTok es muy probable que se haya encontrado con un video de los Therians. Ahora ya sabe quiénes son, cómo actúan y porqué.