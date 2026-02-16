La declaración de Devin Booker, ex de Kendall Jenner, sobre Bad Bunny en el Super Bowl

El jugador de los Phoenix Suns declaró en conferencia de prensa que no presenció la presentación del cantante puertorriqueño. Ambos comparten como expareja a Kendall Jenner.
Devin Booker reavivó la tensión con Bad Bunny al declarar públicamente que no presenció su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026. El jugador de los Phoenix Suns, de 29 años, hizo la confesión durante una conferencia de prensa que se viralizó durante el fin de semana.
"No lo vi", afirmó Booker cuando se le preguntó sobre el espectáculo del artista puertorriqueño. El deportista añadió que estaba siendo "completamente honesto" con su respuesta.
El basquetbolista corrigió además al periodista que le consultó cómo se había sentido al ser parte del hito de Bad Bunny "para los fanáticos de Puerto Rico". "Soy mexicano", aclaró Booker.
La declaración cobra relevancia por la historia compartida entre ambas figuras. Booker mantuvo una relación intermitente con Kendall Jenner entre 2020 y 2022, cuando la pareja decidió separarse definitivamente.
La estrella de "Kardashians", de 30 años, inició posteriormente un romance con Bad Bunny. La modelo y el ganador del Grammy, de 31 años, estuvieron vinculados sentimentalmente de forma discontinua entre 2023 y 2024.
La rivalidad entre Booker y Bad Bunny se hizo evidente en 2023, cuando usuarios de redes sociales detectaron una posible indirecta del cantante hacia el deportista en la canción "Coco Chanel" de Eladio Carrión.
La letra, traducida del español, dice: "No soy malo, nena, eso es un truco / Pero el sol de Puerto Rico es más cálido que el de Phoenix".
El basquetbolista respondió en aquel momento a través de Instagram: "Está preocupado por otro hombre otra vez".
En enero, Booker y Jenner generaron especulaciones sobre una posible reconciliación tras un intercambio en redes sociales. El deportista comentó en un video del comercial del Super Bowl protagonizado por Jenner: "Apuesto un millón a que los Seahawks consiguen ese anillo antes que tú @kendalljenner". La modelo respondió preguntando sobre su tobillo lesionado, y Booker contestó pidiéndole que fuera a "masajearlo".