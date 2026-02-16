La declaración de Devin Booker, ex de Kendall Jenner, sobre Bad Bunny en el Super Bowl

En enero, Booker y Jenner generaron especulaciones sobre una posible reconciliación tras un intercambio en redes sociales. El deportista comentó en un video del comercial del Super Bowl protagonizado por Jenner: "Apuesto un millón a que los Seahawks consiguen ese anillo antes que tú @kendalljenner". La modelo respondió preguntando sobre su tobillo lesionado, y Booker contestó pidiéndole que fuera a "masajearlo".