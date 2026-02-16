¿Quién es Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today" que su madre fue secuestrada?

Savannah Guthrie es una reconocida periodista de radio y televisión estadounidense, conocida por ser la copresentadora del programa matutino "Today" de la cadena NBC.
Savannah Clark Guthrie nació el 27 de diciembre de 1971 (54 años) en Melbourne, Australia. Regresó a Estados Unidos a los dos años junto a toda su familia.
Savannah está casada desde 2014 con Michael Feldman, un consultor de comunicaciones. La pareja tiene dos hijos. Guthrie estuvo casada anteriormente, de 2005-2009, con Mark Orchard.
Savannah es la menor de tres hermanos: Camron, es el mayor y fue piloto de F-16 en la Guardia Aérea Nacional de Vermont, luego sigue Annie es escritora y joyera, además imparte clases de escritura creativa en en el Centro de Poesía de la Universidad de Arizona.
Savannah estudió Periodismo en la Universidad de Arizona; años más tarde obtuvo un doctorado en Derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
Inició su carrera en los medios de comunicación en la radio; en 2007 saltó a la televisión como analista legal y reportera.
Entre 2008 y 2011 fue corresponsal en la Casa Blanca, hasta que en 2012 la NBC la eligió como copresentadora de "Today", uno de los programas matutinos más vistos en Estados Unidos.
Savannah también es reconocida por escribir dos libros infantiles y uno religioso, los mismos que han aparecido en las listas de los más vendidos del New York Times.
Desde 2012, Savannah ha sido la presentadora oficial del famoso desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en NBC; además, se ha encargado de la emisión de la iluminación anual del árbol de Navidad del Rockefeller Center.
A lo largo de su carrera, Guthrie ha realizado coberturas de juicios importantes, como el relacionado con la muerte de Michael Jackson; ha entrevistado personalidades del mundo, incluyendo a Donald Trump, Barack Obama. Además, es una de las personas más influyentes en la televisión estadounidense.
En 2018, Guthrie fue incluida en la lista de Time de las 100 personas más influyentes.
En enero de 2026, Guthrie fue sometida a una cirugía de cuerdas vocales para extirparle nódulos y un pólipo. Estuvo ausente unos días, pero regresó días antes de que su madre fuera secuestrada en su casa de Arizona.