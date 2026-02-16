  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE

El joven llegó a los cuatro años a Estados Unidos, estudió en la universidad y cuenta con su propio negocio; sin embargo, fue capturado por el ICE

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 10:32
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
1 de 10

Alcides Cáceres es uno de los muchos casos de personas que cruzaron la frontera a Estados Unidos siendo apenas niños; en su caso, tenía solo cuatro años de edad.

 Foto: Redes sociales
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
2 de 10

El hondureño, de 23 años, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

 Foto: Redes sociales
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
3 de 10

Alcides permanece bajo custodia del ICE desde el pasado 8 de enero, según han lamentado sus familiares en redes sociales. ¿Cómo fue su captura?

 Foto: Redes sociales
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
4 de 10

Cáceres llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas cuatro años, pero no cuenta con un estatus migratorio legal.

 Foto: Redes sociales
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
5 de 10

Desde su llegada, creció en Detroit, Michigan, donde se graduó de Cass Technical High School y posteriormente asistió a Wayne State University.

 Foto: Redes sociales
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
6 de 10

Se conoció que el joven tiene su propio negocio; sin embargo, su familia ha iniciado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los gastos legales.

 Foto: Redes sociales
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
7 de 10

El joven fue capturado mientras conducía de regreso a su casa, tras cumplir con su jornada laboral.

 Foto: Redes sociales
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
8 de 10

Actualmente se encuentra recluido en una cárcel en la Península Superior de Michigan, a la espera de que se defina su situación migratoria.

 Foto: Redes sociales
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
9 de 10

Un amigo del joven defendió las críticas sobre por qué no ha regularizado su situación migratoria pese a tantos años de residir en Estados Unidos. “No es que no lo haya intentado. Ha hecho varios intentos, pero no es tan sencillo como parece”, sostuvo.

 Foto: Redes sociales
Alcides Cáceres, hondureño que llegó a los cuatro años a EE UU, fue detenido por el ICE
10 de 10

Familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para hacer todo lo posible por lograr su liberación, ya que, según afirman, él no recuerda Honduras y tiene su vida hecha en Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos