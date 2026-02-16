Revelan la causa de muerte de Helen Garay, la doctora hallada muerta en un congelador

El informe policial detalla que la noche del sábado 13 de diciembre de 2025, Helen ingresó a una tienda Dollar Tree ubicada en el sector de "La Pequeña Habana" en Miami, Estados Unidos. Según las investigaciones, la doctora entró al establecimiento, pero no realizó ninguna compra. Cámaras de seguridad captaron el momento en que, por razones que aún generan interrogantes, se dirigió hacia una zona restringida para empleados donde se encontraba el área de congeladores.