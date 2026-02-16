Revelan la causa de muerte de Helen Garay, la doctora hallada muerta en un congelador

Helen Garay se encontraba en Miami con planes de regresar a su país el 15 de diciembre de 2025, tan solo dos días después de que la tragedia se cruzara en su camino. Aquí los detalles del caso y qué revelan los nuevos datos de la causa de su lamentable muerte.
El informe policial detalla que la noche del sábado 13 de diciembre de 2025, Helen ingresó a una tienda Dollar Tree ubicada en el sector de "La Pequeña Habana" en Miami, Estados Unidos. Según las investigaciones, la doctora entró al establecimiento, pero no realizó ninguna compra. Cámaras de seguridad captaron el momento en que, por razones que aún generan interrogantes, se dirigió hacia una zona restringida para empleados donde se encontraba el área de congeladores.
Las grabaciones de video confirmaron que Helen permaneció en ese lugar durante toda la noche. El informe del médico forense, revelado recientemente, determinó que la causa directa de su fallecimiento fue hipotermia ambiental. Este diagnóstico confirmó que la doctora quedó atrapada en un entorno de frío extremo que terminó por apagar sus signos vitales en cuestión de horas.
Un factor clave en el informe forense fue el hallazgo de etanol en su sangre, registrando un nivel del 0,112%. Según las autoridades, esta concentración de alcohol fue un factor contribuyente en el deceso, ya que fue suficiente para afectar su capacidad de reacción y juicio, impidiéndole posiblemente encontrar una salida o solicitar ayuda de manera efectiva ante la situación de riesgo.
La familia de Helen ha manifestado su profunda indignación, señalando que hubo una cadena de omisiones graves. Denuncian que, a pesar de haber informado al personal de la tienda sobre la desaparición de la doctora esa misma noche, no se tomaron las medidas necesarias para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva dentro de las instalaciones, lo que podría haber cambiado el fatídico desenlace.
Ante estas evidencias, los familiares han decidido emprender acciones legales, presentando una demanda por 50 millones de dólares por homicidio culposo, exigiendo que la cadena de tiendas asuma su responsabilidad por la falta de protocolos de seguridad y vigilancia en áreas críticas como el congelador donde Helen perdió la vida.
Además de su brillante trayectoria médica, Helen era madre de dos menores de edad, quienes hoy enfrentan la ausencia de una mujer que era el pilar de su hogar.
La comunidad médica de Nicaragua y sus compatriotas en Florida han unido voces para exigir justicia, resaltando que la muerte de una experta en salud en condiciones tan precarias es inaceptable.
El impacto del caso ha crecido conforme se filtran detalles de la investigación. Las autoridades de Miami mantuvieron bajo reserva el informe forense hasta hace pocos días, lo que aumentó la tensión y la sed de respuestas por parte de la opinión pública, que no comprende cómo una zona restringida pudo quedar sin supervisión con una persona dentro.
Respecto al momento del hallazgo, se informó que el cuerpo de Helen fue localizado dentro de un congelador industrial de la tienda Dollar Tree. El personal que inició labores tras el incidente fue quien se topó con la dantesca escena, confirmando que la doctora había pasado sus últimas horas en un encierro gélido del cual no pudo escapar.