Policía de Ecuador encuentra ocho cabezas humanas en dos sacos

La Policía ecuatoriana halló ocho cabezas humanas en dos sacos de yute durante un patrullaje en la provincia del Guayas. Aquí lo que se sabe del dantesco hallazgo.
El macabro hallazgo ocurrió en el recinto Villanueva, zona rural de Naranjal, tras recibir una denuncia por un posible robo.
Los sacos con las cabezas humanas fueron descubiertos en la madrugada de este sábado por agentes policiales.
Cerca de los sacos se encontraron panfletos que decían “Prohibido robar”, según informó la Policía.
Las víctimas, todos hombres, aún no han sido identificadas oficialmente por las autoridades.
La Policía presume que el crimen estaría vinculado a conflictos entre grupos delictivos por control territorial y venta de drogas. Similar a lo ocurrido un mes atrás en una playa ecuatoriana, donde se ubicaron cinco cabezas humanas.
Como en esta ocasión, las cabezas encontradas en la playa estaban junto a un cartel con una tenebrosa leyenda.
Los restos humanos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para realizar los procedimientos legales correspondientes. Los de la playa no fueron hallados en costales sino colgados.
Ecuador enfrenta desde 2024 un estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa. El gobierno ecuatoriano intensifica la lucha contra las bandas criminales, calificadas oficialmente como “terroristas”.
A pesar de estas medidas, Ecuador en 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, con alrededor de 9.300 asesinatos reportados.