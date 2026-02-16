Eden Hazard y su nueva vida de taxista luego de retirarse del fútbol

Sobre el técnico portugués, recordó una anécdota: "Tengo muchas historias con él. Una vez perdí el pasaporte volviendo de Lille y no pude entrenar. Me sacó del equipo y dijo que era culpa mía. Aprendí su pasión por el fútbol y la forma en la que confiaba en los jugadores. Entrenar con él era increíble".