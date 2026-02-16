  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho

Miembros de la barra "Revolucionarios" salieron heridos tras atentado en partido en el Nacional; uno de ellos murió

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 10:08
Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
1 de 17

Un aficionado del Motagua perdió la vida tras ser atacado a balazos al finalizar el encuentro ante Marathón. Esto se sabe del hecho.

 Fotos: Cortesía.
Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
2 de 17

Motagua y Marathón se enfrentaron ayer en el clásico de las "Emes" por la jornada 5 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
3 de 17

Desde la previa, el ambiente se había tornado tenso. Miembros de la barra del Motagua llevaron este fantasma como burla para los verdolagas.

Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
4 de 17

Además, llevaron estos billetes en protesta contra el defensor Henry Figueroa, exjugador del Motagua y que ahora milita en Marathón.

Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
5 de 17

Ya adentro del estadio Nacional, los mismos aficionados del Motagua se fueron a los golpes mientras los hinchas observaban el zafarrancho.
Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
6 de 17

La Policía Nacional intervino en la bronca de los hinchas y varios de ellos se confrontaron con miembros de la barra del Motagua
Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
7 de 17

La escena duró alrededor de un minuto en pleno partido entre Motagua vs Marathón en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
8 de 17

Asimismo, miembros del Cuerpo de Bomberos llevaron personas heridas al carro de la ambulancia en el Estadio Nacional. La trifulca fue espantosa.
Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
9 de 17

Agregado a lo anterior, la Policía Nacional arrestó a uno de los presuntos protagonistas del zafarrancho en sol norte.
Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
10 de 17

Pero lo peor ocurrió al finalizar el encuentro. Hinchas de Motagua fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos. a las afueras del Chelato Uclés.

Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
11 de 17

Miembros de la barra "Revolucionarios" salieron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial de emergencia por la Policía Nacional.

Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
12 de 17

Uno de los que no logró sobrevivir fue Velmeth Absalón García Hernández, conocido de cariño como “Chalo García”, quien terminó falleciendo minutos después del atentado.

Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
13 de 17

El cuerpo del joven barrista fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia correspondiente.
Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
14 de 17

La Policía Nacional investiga el caso para dar con el paradero de los hechores de este lamentable atentado.

Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
15 de 17

"Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero también deja un legado de amor, cariño y buenos recuerdos que nadie podrá borrar. Prometo honrar tu memoria viviendo con la misma nobleza y el mismo corazón que tú nos enseñaste.Descansa en paz. Siempre vivirás en nuestros corazones", expresó una de sus allegadas.
Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
16 de 17

"Chalo" seguía a Motagua a todos lados. Recientemente estuvo en Estados Unidos apoyando al equipo.

Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho
17 de 17

Otro de los mensajes que dejaron recordando a "Chalo" en redes sociales.

Cargar más fotos