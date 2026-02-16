Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho

Un aficionado del Motagua perdió la vida tras ser atacado a balazos al finalizar el encuentro ante Marathón. Esto se sabe del hecho.
Motagua y Marathón se enfrentaron ayer en el clásico de las "Emes" por la jornada 5 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Desde la previa, el ambiente se había tornado tenso. Miembros de la barra del Motagua llevaron este fantasma como burla para los verdolagas.
Además, llevaron estos billetes en protesta contra el defensor Henry Figueroa, exjugador del Motagua y que ahora milita en Marathón.
Ya adentro del estadio Nacional, los mismos aficionados del Motagua se fueron a los golpes mientras los hinchas observaban el zafarrancho.
La Policía Nacional intervino en la bronca de los hinchas y varios de ellos se confrontaron con miembros de la barra del Motagua
La escena duró alrededor de un minuto en pleno partido entre Motagua vs Marathón en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Asimismo, miembros del Cuerpo de Bomberos llevaron personas heridas al carro de la ambulancia en el Estadio Nacional. La trifulca fue espantosa.
Agregado a lo anterior, la Policía Nacional arrestó a uno de los presuntos protagonistas del zafarrancho en sol norte.
Pero lo peor ocurrió al finalizar el encuentro. Hinchas de Motagua fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos. a las afueras del Chelato Uclés.
Miembros de la barra "Revolucionarios" salieron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial de emergencia por la Policía Nacional.
Uno de los que no logró sobrevivir fue Velmeth Absalón García Hernández, conocido de cariño como “Chalo García”, quien terminó falleciendo minutos después del atentado.
El cuerpo del joven barrista fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia correspondiente.
La Policía Nacional investiga el caso para dar con el paradero de los hechores de este lamentable atentado.
"Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero también deja un legado de amor, cariño y buenos recuerdos que nadie podrá borrar. Prometo honrar tu memoria viviendo con la misma nobleza y el mismo corazón que tú nos enseñaste.Descansa en paz. Siempre vivirás en nuestros corazones", expresó una de sus allegadas.
"Chalo" seguía a Motagua a todos lados. Recientemente estuvo en Estados Unidos apoyando al equipo.
Otro de los mensajes que dejaron recordando a "Chalo" en redes sociales.