Asesinan a miembro de la barra del Motagua tras el clásico ante Marathón: Así ocurrió el hecho

"Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero también deja un legado de amor, cariño y buenos recuerdos que nadie podrá borrar. Prometo honrar tu memoria viviendo con la misma nobleza y el mismo corazón que tú nos enseñaste.Descansa en paz. Siempre vivirás en nuestros corazones", expresó una de sus allegadas.