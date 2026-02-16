Los Ángeles FC y Son Heung-Min ya están en Honduras para partido ante el Real España

Los Ángeles FC llegaron con todo su arsenal a tierras hondureñas para enfrentar al Real España, los detalles en sus maletas, seguridad y alimentación.
Los Ángeles FC aterrizó la noche deldomingo (10:00 PM) en la ciudad de La Lima, Cortés, lista para enfrentar a Real España en el duelo de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.
El equipo de la MLS no quiere sorpresas y trae todo su arsenal para el choque en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Hay que mencionar que Los Ángeles FC vienen saliendo de la pretemporada, ya que la MLS aún no da por iniciada.
El duelo de ida entre Real España y Los Angeles FC será el martes 17 de febrero a las 9:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El partido de vuelta está programado para el próximo 24 de febrero en Estados Unidos.
La llegada de LAFC generó gran expectativa entre los aficionados sampedranos, que esperan disfrutar de un partido de alto nivel internacional y de la presencia de varias estrellas del fútbol mundial en suelo hondureño.
Los Angeles FC, dirigido por el canadiense Marc Dos Santos, viajó con todo su plantel para jugar contra el Real España en San Pedro Sula.
LAFC llegó con sus máximas figuras, entre ellas el surcoreano Heung Min Son, el campeón del Mundo con Francia en 2018, Hugo Lloris, y el delantero gabonés Denis Bouanga, quienes serán las principales cartas ofensivas de LAFC para enfrentar a La Máquina.
El portero Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia en 2018, saludando a los presentes en el ingreso del equipo angelino al hotel de concentración en San Pedro Sula.
De igual manera hizo su llegada el surcoreano Heung-min Son, figura de Los Angeles FC.
Heung-min Son, exjugador del Tottenham de Inglaterra, ingresó rápidamente al hotel de concentración rodeado del personal del equipo, pese a todo saludó a la afición presente.
El equipo de la MLS llegó lleno de muchas maletas, entre todo esto vienen la indumentaria para este partido internacional.
Hay que mencionar que Los Ángeles FC llegó con mucho personal a Honduras, entre ellos, sus propios cocineros.
Los Ángeles FC ha preparado este partido ante Real España con todos los detalles, trajeron todo su equipo, alimentación y hasta seguridad.