  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions

La afición que acompaña al Olimpia sorprendió al equipo previo al partido por la jornada 6 del torneo Clausura contra el Victoria

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 17:29
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
1 de 12

La afición que acompaña al Olimpia sorprendió al equipo previo al partido por la jornada 6 del torneo Clausura contra el Victoria

 Fotos: Esaú Ocampo
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
2 de 12

El Olimpia viajó a La Ceiba para enfrentar al CD Victoria por la jornada 6 del torneo Clausura en la cancha del estadio Ceibeño.

 Fotos: Esaú Ocampo
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
3 de 12

Pese a que el Olimpia llega de ser eliminados de la Copa Centroamericana de la Concacaf por el América de México, la afición perdona y acompaña.
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
4 de 12

Muchos aficionados viajaron de diferentes partes del país para dar el respaldo a los jugadores olimpistas.
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
5 de 12

El Olimpia tendrá el respaldo de su afición en La Ceiba para el partido ante el Victoria que de la "Tota" Medina.
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
6 de 12

El Olimpia llega a este partido como cuarto en la tabla de posiciones con ocho unidades.
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
7 de 12

Mientras que el Victoria de La Ceiba es séptimo con cuatro unidades.

Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
8 de 12

Los de Espinel quieren sumar de visita para acercarse al líder Real España que tiene 14 puntos.
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
9 de 12

Con muchas mantas, banderas, bombos, trompetas y otros, llegaron aficionados del Olimpia a La Ceiba.
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
10 de 12
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
11 de 12

Olimpia en su último compromiso por el torneo Clausura pudo derrotar como visitante a los Lobos de la UPNFM.
Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions
12 de 12
Cargar más fotos