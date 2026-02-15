Ultra Fiel sorprende al Olimpia en La Ceiba luego de eliminación de Concachampions

La afición que acompaña al Olimpia sorprendió al equipo previo al partido por la jornada 6 del torneo Clausura contra el Victoria
El Olimpia viajó a La Ceiba para enfrentar al CD Victoria por la jornada 6 del torneo Clausura en la cancha del estadio Ceibeño.
Pese a que el Olimpia llega de ser eliminados de la Copa Centroamericana de la Concacaf por el América de México, la afición perdona y acompaña.
Muchos aficionados viajaron de diferentes partes del país para dar el respaldo a los jugadores olimpistas.
El Olimpia tendrá el respaldo de su afición en La Ceiba para el partido ante el Victoria que de la "Tota" Medina.
El Olimpia llega a este partido como cuarto en la tabla de posiciones con ocho unidades.
Mientras que el Victoria de La Ceiba es séptimo con cuatro unidades.
Los de Espinel quieren sumar de visita para acercarse al líder Real España que tiene 14 puntos.
Con muchas mantas, banderas, bombos, trompetas y otros, llegaron aficionados del Olimpia a La Ceiba.
Olimpia en su último compromiso por el torneo Clausura pudo derrotar como visitante a los Lobos de la UPNFM.