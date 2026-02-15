  1. Inicio
Polémico recibimiento a exjugador de Motagua, bellas chicas y show de la "Revo" ante Marathón

El clásico de las "Emes" arrancará a partir de las 5:15 PM en el estadio Nacional Chelato Uclés

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 16:36
1 de 18

Motagua y Marathón se enfrentan este domingo en una nueva edición del clásico de las "Emes". Te mostramos las mejores postales de la previa del partido.

Fotos: Anibal Vázquez y Emilio Flores / EL HERALDO.
2 de 18

Motagua enfrenta esta tarde a Marathón en el denominado clásico de las "Emes".

3 de 18

El Ciclón Azul llegó con todo su arsenal para buscar derrotar a los Verdolagas y así afianzarse en el segundo lugar de la tabla del Clausura 2026.

4 de 18

La "Revo", barra organizada de Motagua, hizo su tradicional caminata rumbo al estadio Nacional para apoyar a su amado equipo.

5 de 18

Los hinchas del Mimado se acordaron de Marathón y llevaron este polémico fantasma, recordando que su rival aún no logra ganar su decima copa en Liga Nacional.

6 de 18

Cientos de aficionados llegaron al coloso capitalino para alentar a Motagua en este clásico.

7 de 18

El fantasma a Marathón, que no pudo lograr el campeonato en el año de su centenario.

8 de 18

Los aficionados de Motagua también se acordaron de Henry Figueroa, exjugador del Ciclón, que ahora juega para Marathón.
9 de 18

La afición de Motagua llevó billetes con la cara de Figueroa y lo tacharon de mercenario.

10 de 18

Pese al polémico recibimiento de los hinchas azules, el defensor llegó con una sonrisa al estadio Nacional de Tegucigalpa.

11 de 18

Marathón llega en una mala racha y busca a toda costa sumar los 3 puntos de visita para escalar en la tabla.

12 de 18

Said Martínez será el encargado de dirigir este partido, que llega con el ojo de todo el país, tras las polémicas arbitrales de la última semana.

13 de 18

Otras postal de los billetes con la cara de Henry Figueroa.

14 de 18

Aficionados de todas las edades quieren ver a Motagua. Esta linda niña llegó bien identificada con la camiseta del Ciclón.

15 de 18

Las guapas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros. Esta pelinegra posó para el lente de EL HERALDO.

16 de 18

Familias completas disfrutarán de una linda tarde de fútbol en Tegucigalpa.

17 de 18

Los Revolucionarios llevaron todos sus "Trapos" para este partido. Sin duda alguna, quieren montar un carnaval.

18 de 18

Así luce el estadio Nacional Chelato Uclés a pocos minutos del arranque del juego. El pitazo inicial es a las 5:15 PM.

