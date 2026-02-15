¿Quién es Jutta Leerdam, la reina del hielo que es novia del boxeador Jake Paul?

Jutta Leerdam es sensación en las redes sociales, no por ser novia del boxeador Jake Paul, por sus logros, capacidad individual y de su belleza ni hablar, pese a todo, ha estado en un tema polémico
Jutta Monica Leerdam nació en 's-Gravenzande, Países Bajos, un 30 de diciembre de 1998 (27 años).
Jutta Leerdam, campeona olímpica de los 1.000 metros, ha roto los códigos del patinaje al convertirse en una figura polarizante de la cultura "Pop-Sport".
Llegó a Milán-Cortina en jet privado junto a su pareja, el boxeador y youtuber estadounidense Jake Paul, mientras sus compañeras viajaban con el resto de la delegación neerlandesa en un vuelo comercial e hizo todo lo posible porque su llegada no pasara desapercibida.
Un exhibicionismo que le encanta a la patinadora, al igual que a su novio, que tiene 70 millones de seguidores, partidario de Donald Trump y de su vicepresidente J.D. Vance, con quien asistió a un partido de hockey el pasado fin de semana en Italia.
A sus 27 años, el "torbellino rubio" (uno de sus apodos en los Países Bajos) fue calificada de "diva espantosa", como hizo esta semana Johan Derksen, comentarista estrella de la cadena neerlandesa SBS6.
En un país que cultiva la modestia, herencia del calvinismo, para el que "el éxito está permitido pero la vanidad es un pecado", la ostentación de riqueza y la exuberancia sientan mal en buena parte de la población, incluso entre los atletas "Oranje" presentes en los Juegos.
Eso llevó hace dos años a Leerdam a enfrentarse a la leyenda del patinaje y actual jefe del equipo Sven Kramer, abandonando la estructura del cuádruple campeón olímpico para volar por cuenta propia.
"Nadie es más grande que el equipo", declaró entonces el mejor patinador de la era moderna ante las exigencias de Leerdam de tener una preparación individualizada y libertad para tener sus propios patrocinadores.
También la patinadora Jutta Leerdam señala sufre una campaña de acoso en redes sociales tras ganar su primer oro olímpico en los Juegos de 2026.
Está siendo criticada por ser la novia del YouTuber y boxeador trumpista Jake Paul, quien por su actitud algo exagerada y desafiante se ha ganado muchos enemigos en las redes sociales.
Sin embargo, Kramer se topó con una realidad: Leerdam aporta glamour y una visibilidad internacional que modernizan un deporte minoritario, incluso en los Países Bajos, una de las grandes potencias de la disciplina.
El lunes, el diario De Telegraaf celebró esta influencia, señalando que "con el oro, Jutta Leerdam había respondido a todas las críticas".
Con sus 5,8 millones de seguidores en Instagram y 2,5 en TikTok, Jutta Leerdam es la patinadora más seguida de la historia. Y si puede permitirse actitudes de estrella es porque también lo es sobre el hielo.
El lunes ofreció a los Países Bajos su primera medalla en Milán, mejorando de paso el récord olímpico para superar por muy poco a su compatriota Femke Kok, cuya discreción fría contrasta con la alegre locura de "la Reina del hielo".
Con su físico (1,81 m) y sus largas zancadas, "Jutta es potencia bruta y aerodinámica", analiza su compatriota Ireen Wüst, la mayor patinadora de la historia con sus 13 medallas olímpicas.