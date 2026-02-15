Arbeloa y el récord que está a punto de romper como técnico del Real Madrid

En LaLiga, Arbeloa tiene en su mano hacer historia dejando su nombre en un récord del club. Se estrenó en un clima revuelto en el Bernabéu, con bronca a los jugadores y silbidos a Vinícius y Jude Bellingham todo el encuentro ante el Levante, que resolvió en la segunda parte (2-0). En La Cerámica firmó su triunfo de mayor firmeza por imagen de equipo (0-2).