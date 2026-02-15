  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi

Laura aseguró que disfruta cada etapa de su vida y que hoy se siente plena, tanto en lo personal como en lo profesional

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 13:18
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
1 de 21

La hermosa presentadora hondureña Laura Meza le puso fin a los rumores y confirmó qué pasó con la relación que tenía con el jugador Rodrigo Auzmendi.

 Fotos: Cortesía redes.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
2 de 21

La historia entre la presentadora hondureña Laura Meza y el futbolista argentino Rodrigo Auzmendi comenzó a tomar fuerza a mediados de 2024, cuando ambos empezaron a intercambiar mensajes y compartir fotografías que evidenciaban cercanía.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
3 de 21

Aunque no habían hecho anuncio oficial, todo apuntaba a que existía algo más que una amistad.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
4 de 21

Meses después se terminó de confirmar todo y ambos aceptaron que había una relación de noviazgo.

Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
5 de 21

Poco tiempo después, Aumendi fue fichado por el Banfield y tuvo que regresar a vivir a Argentina y Laura lo acompañó.

Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
6 de 21

La estadía de la presentadora catracha en tierras sudamericanas no duró mucho y se rumoraba el fin de la relación entre ambos.

Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
7 de 21

Ante la duda de sus seguidores, la presentadora hondureña decidió hablar en el segmento TVC Trending, antes de San Valentín y puso fin a las especulaciones que circulaban desde hace semanas sobre su vida sentimental.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
8 de 21

Tras varios meses en los que se les vio cercanos en redes sociales, Laura y el futbolista argentino ya no continúan su romance, según confesó la propia conductora.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
9 de 21

En plena celebración del 14 de febrero, Laura aseguró que su gran único amor es su hijo Luka, a quien describió como su “rey” y su “príncipe”.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
10 de 21

La presentadora confirmó que celebró San Valentín con familia y amistades. Nunca mencionó a Rodrigo Auzmendi.

Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
11 de 21

Laura Meza afirmó que está feliz con su soltería y que no tiene prisa por iniciar una nueva relación sentimental.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
12 de 21

La carismática presentadora se mostró tranquila al hablar del tema, dejando claro que atraviesa un momento de estabilidad personal.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
13 de 21

Durante meses, su cercanía con Rodrigo Auzmendi generó comentarios y reacciones entre sus seguidores en redes sociales.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
14 de 21

Los rumores de ruptura se intensificaron cuando ambos dejaron de aparecer juntos en fotografías y publicaciones públicas.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
15 de 21

Laura optó por mantener en privado los detalles del fin de la relación, pero ahora confirmó que ya no están juntos.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
16 de 21

La presentadora envió un mensaje positivo a quienes celebran San Valentín sin pareja, recordando que el amor también se vive en la amistad y la familia.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
17 de 21

Con una sonrisa y tono jocoso, la conductora evitó profundizar sobre si tiene pretendientes actualmente.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
18 de 21

Laura aseguró que disfruta cada etapa de su vida y que hoy se siente plena, tanto en lo personal como en lo profesional.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
19 de 21

En redes sociales, muchos seguidores le han expresado apoyo tras confirmar que está nuevamente soltera.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
20 de 21

La también influencer continúa consolidándose como una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión nacional.
Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi
21 de 21

Laura dejó claro que no se siente presionada por tener pareja y que su felicidad no depende de una relación amorosa.
Cargar más fotos