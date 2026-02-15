Revelado: Laura Meza confirma qué pasó con la relación que tenía con Rodrigo Auzmendi

La hermosa presentadora hondureña Laura Meza le puso fin a los rumores y confirmó qué pasó con la relación que tenía con el jugador Rodrigo Auzmendi.
La historia entre la presentadora hondureña Laura Meza y el futbolista argentino Rodrigo Auzmendi comenzó a tomar fuerza a mediados de 2024, cuando ambos empezaron a intercambiar mensajes y compartir fotografías que evidenciaban cercanía.
Aunque no habían hecho anuncio oficial, todo apuntaba a que existía algo más que una amistad.
Meses después se terminó de confirmar todo y ambos aceptaron que había una relación de noviazgo.
Poco tiempo después, Aumendi fue fichado por el Banfield y tuvo que regresar a vivir a Argentina y Laura lo acompañó.
La estadía de la presentadora catracha en tierras sudamericanas no duró mucho y se rumoraba el fin de la relación entre ambos.
Ante la duda de sus seguidores, la presentadora hondureña decidió hablar en el segmento TVC Trending, antes de San Valentín y puso fin a las especulaciones que circulaban desde hace semanas sobre su vida sentimental.
Tras varios meses en los que se les vio cercanos en redes sociales, Laura y el futbolista argentino ya no continúan su romance, según confesó la propia conductora.
En plena celebración del 14 de febrero, Laura aseguró que su gran único amor es su hijo Luka, a quien describió como su “rey” y su “príncipe”.
La presentadora confirmó que celebró San Valentín con familia y amistades. Nunca mencionó a Rodrigo Auzmendi.
Laura Meza afirmó que está feliz con su soltería y que no tiene prisa por iniciar una nueva relación sentimental.
La carismática presentadora se mostró tranquila al hablar del tema, dejando claro que atraviesa un momento de estabilidad personal.
Durante meses, su cercanía con Rodrigo Auzmendi generó comentarios y reacciones entre sus seguidores en redes sociales.
Los rumores de ruptura se intensificaron cuando ambos dejaron de aparecer juntos en fotografías y publicaciones públicas.
Laura optó por mantener en privado los detalles del fin de la relación, pero ahora confirmó que ya no están juntos.
La presentadora envió un mensaje positivo a quienes celebran San Valentín sin pareja, recordando que el amor también se vive en la amistad y la familia.
Con una sonrisa y tono jocoso, la conductora evitó profundizar sobre si tiene pretendientes actualmente.
Laura aseguró que disfruta cada etapa de su vida y que hoy se siente plena, tanto en lo personal como en lo profesional.
En redes sociales, muchos seguidores le han expresado apoyo tras confirmar que está nuevamente soltera.
La también influencer continúa consolidándose como una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión nacional.
Laura dejó claro que no se siente presionada por tener pareja y que su felicidad no depende de una relación amorosa.