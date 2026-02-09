Eclipse solar febrero 2026: cuándo es y dónde se podrá ver

Europa.- El primer gran evento astronómico del 2026 será un eclipse solar anular que cruzará el cielo, este evento es conocido popularmente como el fenómeno del “anillo de fuego” que se aproxima este martes 17 de febrero, un espectáculo que será visto desde diferentes partes del mundo.

De acuerdo con algunos organismos internacionales astronómicos, el eclipse sucederá cuando la luna pase frente al sol sin cubrirlo completamente, lo que permitirá que se forme un brillante anillo de luz alrededor del satélite natural.