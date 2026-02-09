Eclipse solar febrero 2026: cuándo es y dónde se podrá ver

Europa.- El primer gran evento astronómico del 2026 será un eclipse solar anular que cruzará el cielo, este evento es conocido popularmente como el fenómeno del “anillo de fuego” que se aproxima este martes 17 de febrero, un espectáculo que será visto desde diferentes partes del mundo.
De acuerdo con algunos organismos internacionales astronómicos, el eclipse sucederá cuando la luna pase frente al sol sin cubrirlo completamente, lo que permitirá que se forme un brillante anillo de luz alrededor del satélite natural.
¿Dónde se podrá ver?
La fase completa solamente será visible en zonas remotas de la Antártida y el océano Austral, por lo cual será difícil apreciarlo en su máxima expresión desde las zonas más pobladas.Sin embargo, se podrá ver de manera parcial en lugares como el Sur de Argentina y Chile, regiones del Sur de África, Madagascar y algunas zonas del océano Atlántico Sur.
El eclipse iniciará alrededor de las 9:56 en tiempo universal coordinado (UTC) y finalizará a las 14:27 UTC, esta fase durará aproximadamente 2 minutos, lo que convierte el evento en un fenómeno breve pero muy esperado. Además, en 2026 también se espera otro fenómeno destacado, un eclipse solar total el próximo 12 de agosto, que será visible en ciertas partes de Europa, Groenlandia e Islandia.
Expertos recomiendan, que para observar este tipo de eventos es indispensable utilizar gafas especiales certificadas, ya que mirar directamente al sol puede causar daños irreversibles en la vista.