  1. Inicio
  2. · Trending

Eclipse solar febrero 2026: cuándo es y dónde se podrá ver

El eclipse solar de febrero 2026, ofrecerá un espectáculo visible llamado 'anillo de fuego' que solamente será visible de forma parcial en algunas regiones del hemisferio sur

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 16:23
Eclipse solar febrero 2026: cuándo es y dónde se podrá ver

El eclipse solar anular dejará ver un anillo de luz que se formará cuando la luna pase por el frente sol.

Foto: Imagen creada con Google Gemini

Europa.- El primer gran evento astronómico del 2026 será un eclipse solar anular que cruzará el cielo, este evento es conocido popularmente como el fenómeno del “anillo de fuego” que se aproxima este martes 17 de febrero, un espectáculo que será visto desde diferentes partes del mundo.

De acuerdo con algunos organismos internacionales astronómicos, el eclipse sucederá cuando la luna pase frente al sol sin cubrirlo completamente, lo que permitirá que se forme un brillante anillo de luz alrededor del satélite natural.

¿Dónde se podrá ver?

La fase completa solamente será visible en zonas remotas de la Antártida y el océano Austral, por lo cual será difícil apreciarlo en su máxima expresión desde las zonas más pobladas.Sin embargo, se podrá ver de manera parcial en lugares como el Sur de Argentina y Chile, regiones del Sur de África, Madagascar y algunas zonas del océano Atlántico Sur.

Abierta la convocatoria del Concurso de Cuentos Cortos

El eclipse iniciará alrededor de las 9:56 en tiempo universal coordinado (UTC) y finalizará a las 14:27 UTC, esta fase durará aproximadamente 2 minutos, lo que convierte el evento en un fenómeno breve pero muy esperado. Además, en 2026 también se espera otro fenómeno destacado, un eclipse solar total el próximo 12 de agosto, que será visible en ciertas partes de Europa, Groenlandia e Islandia.

Super Bowl 2026: Brandi Carlile emociona con su versión de "America the Beautiful"

Expertos recomiendan, que para observar este tipo de eventos es indispensable utilizar gafas especiales certificadas, ya que mirar directamente al sol puede causar daños irreversibles en la vista.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Scarleth Rodríguez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias