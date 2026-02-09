"Somos las mujeres de tu vida, volvé, mi amor": novia de Bryan, asesinado en bulevar Morazán

"El amor de mi vida, con la princesita y dueña de su corazón: te amamos, mi gordo. Agradecida contigo por darme un retoño igual a ti, por haber sido el gran papito para nuestra muñequita. Cuídala siempre, mi amor. Te amamos, te amo, y tu pequeña Danahe te ama demasiado", se lee en la última publicación con su pequeña.