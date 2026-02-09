"Somos las mujeres de tu vida, volvé, mi amor": novia de Bryan, asesinado en bulevar Morazán

Con dolor y un mensaje de amor se despidió Suzeth de su novio Bryan Joshiney Ramírez, alias de “Calaca”, quien fue asesinado en un bar discoteca del bulevar Morazán de la capital. Esta fue su dedicatoria:
El homicidio se registró específicamente en la entrada del reconocido bar “El Break”, ubicado en la colonia Castaños Sur, alrededor de las 9:00 de la noche. Testigos relataron que los agresores portaban pasamontañas y vestimenta similar a la policial, simulando un operativo.
Según los informes preliminares, Bryan fue interceptado y llevado hacia la entrada del local bajo esta falsa apariencia de acción oficial. Fue en ese momento cuando los sujetos abrieron fuego contra él.
Peritos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contabilizaron al menos 27 casquillos de bala alrededor del cadáver de Ramírez. Las autoridades acordonaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo junto a Medicina Forense.
La familia de Bryan relató que los agresores se llevaron su teléfono móvil tras el asesinato y, al intentar comunicarse con él, los familiares recibieron una respuesta de los criminales: “Allá te lo dejamos tirado”, dejando sola a una pequeña de tan solo un par de meses de nacida.
La víctima era padre de una pequeña y, según su novia, un hombre amoroso que dejó un vacío enorme en su familia.
“Ay, amorcito de nuestras vidas, sé que no nos dejaste solitas porque jamás harías eso. Somos las mujeres de tu vida, volvé mi amor, por favor. Este dolor siento que me está matando” y “Te amo y tu pequeña Danahe te ama demasiado”, es uno de los mensajes que dejó en las publicaciones.
"Toda la vida vas a ser tú, te voy a amar por el resto de mis días. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida, me dejas un gran vacío enorme. Me dolerás toda la vida, gordo. Descansa en paz, mi amor, te llevaré siempre conmigo. Te amo, te amo, te amo, amor de mi vida", menciona en otro mensaje.
"El amor de mi vida, con la princesita y dueña de su corazón: te amamos, mi gordo. Agradecida contigo por darme un retoño igual a ti, por haber sido el gran papito para nuestra muñequita. Cuídala siempre, mi amor. Te amamos, te amo, y tu pequeña Danahe te ama demasiado", se lee en la última publicación con su pequeña.
Las autoridades policiales indicaron que Bryan tenía antecedentes por tráfico de drogas en 2025, aunque algunos conocidos aseguran que “no era mala persona”.
Los investigadores trabajan para determinar si el asesinato está vinculado con estructuras criminales y continúan con operativos en puntos estratégicos de la capital para dar con los responsables.
Familiares y amigos de Bryan solicitan a las autoridades que realicen una investigación exhaustiva y que se haga justicia.