Fueron retornados de EE UU y recibieron amenazas: crimen de Eduardo y Ernesto en Yoro

Nuevos detalles brindados por las autoridades indican que el Cártel del Diablo estaría detrás del crimen de Eduardo y Ernesto, tras varias amenazas recibidas

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 10:21
1 de 10

Eduardo y Ernesto fueron asesinados la noche del domingo en un violento ataque armado en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro, al norte de Honduras. Aquí los detalles del crimen:

Foto: Redes sociales
2 de 10
2 de 10

El tiroteo se registró aproximadamente a las 8:15 de la noche en el barrio San Juan Bosco, donde, según reportes preliminares, sujetos armados persiguieron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte.

 Foto: Redes sociales
3 de 10
3 de 10

Como Eduardo Sánchez Escoto, de 22 años, y Ernesto Getsel Valladares, de 24 años, fueron identificadas ambas víctimas.

 Foto: Redes sociales
4 de 10
4 de 10

De acuerdo con información recabada, ambos habían sido retornados recientemente de Estados Unidos: Eduardo hace aproximadamente dos años y Ernesto apenas hace dos meses.

 Foto: Redes sociales
5 de 10
5 de 10

Inicialmente, se manejó la versión de que una tercera persona habría resultado herida durante el atentado y fue trasladada a un centro asistencial; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado este dato.

 Foto: Redes sociales
6 de 10
6 de 10

Algunos informes preliminares indicaban que solo había una víctima mortal, pero con el paso de las horas se confirmó el fallecimiento de dos personas, producto de la balacera.

 Foto: Redes sociales
7 de 10
7 de 10

Testigos relataron que los disparos generaron pánico entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar la intensa balacera, donde encontraron los cuerpos de ambos en el suelo.

 Foto: Redes sociales
8 de 10
8 de 10

Hasta el lugar del crimen se desplazaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena y realizaron las primeras diligencias investigativas.

 Foto: Redes sociales
9 de 10
9 de 10

La Policía Nacional de la zona informó que el Cártel del Diablo estaría detrás del asesinato de ambos jóvenes, quienes habían recibido amenazas previas.

 Foto: Redes sociales
10 de 10
10 de 10

"Los familiares denunciaron amenazas por parte de este ‘Cártel del Diablo’", indicaron las autoridades, asegurando que ya se están realizando las investigaciones del caso.

 Foto: Redes sociales
