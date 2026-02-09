Carta de despedida del hijo del abogado René Altamirano: "Una parte de mí murió contigo"

Luego de dos días de haberse registrado el crimen en San Pedro Sula, Vladimir Altamirano, hijo del abogado René Altamirano, publicó una fotografía con un largo mensaje en sus redes sociales. Así fue su despedida:
El pasado viernes - 07 de febrero- el abogado René Altamirano fue asesinado en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida del barrio Medina, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
El profesional del derecho fue acribillado a una cuadra de su bufete, en San Pedro Sula, mientras compraba en una pulpería, donde su cuerpo quedó tendido.
El hecho se registró cuando presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido. Murió antes de que llegara la ambulancia, quedando su cuerpo tendido en el suelo.
Ante su muerte, su hijo dejó un conmovedor mensaje, donde destacó su profesionalismo y entrega a su trabajo, así como su amor como padre. "Hoy me cuesta encontrar palabras que alcancen para despedirme de ti, pero necesito intentarlo. Fuiste un hombre que luchó siempre por las causas justas, alguien que jamás dijo “no” cuando se trataba de ayudar a los demás. Dedicabas tu vida a los más necesitados y seguiste, hasta el final, el ideal de enfrentar cualquier injusticia, sin importar dónde se presentara. Viviste con coherencia, valentía y un profundo sentido de humanidad", inicia el primer párrafo del mensaje.
Agregó: "Fuiste una pieza fundamental, no solo para tu esposa y tus hijos, sino para toda la familia. Tu partida deja un vacío imposible de llenar. Como padre fuiste amoroso, presente y preocupado siempre por nuestro bienestar. Nosotros éramos tu mundo, y ese amor se sentía en cada gesto, en cada consejo y en cada sacrificio silencioso que hiciste por nosotros".
"Dirigente estudiantil, dirigente político, trabajador incansable y abogado extraordinario. Me enseñaste no solo lo que debía saber de mi profesión, sino cómo ejercerla con dignidad. Creías firmemente en el derecho como una herramienta para la justicia social, y amabas profundamente tu profesión. Esa pasión marcó mi vida para siempre", dice el tercer mensaje.
Continúa: "Como hijo, te admiraba. Por ti decidí estudiar Derecho. Como profesional, fuiste y seguirás siendo mi modelo. Y como ser humano, mi mayor aspiración. Sé que nunca podré cubrir tu sombra, pero también sé que si logro parecerme aunque sea un poco a ti, seré un gran ser humano. Adiós, papá. La violencia nos separó en este camino al que llamamos vida, pero quiero que descanses en paz. Como el mayor de tres hermanos, me encargaré de cuidar a mamá y a mis hermanos".
"No soy tú, pero te prometo que haré lo mejor que esté en mis manos. Desde aquí te decimos que todo estará bien. Ahora yo seré el pilar de la familia, tratando cada día de hacerte sentir orgulloso de tu hijo", lamentó.
"Te amo mucho, papá. Me duele saber que no verás crecer a tu nieto; él también te amaba. Nunca te olvidaré. De corazón te lo digo: una parte de mí murió contigo, y aunque aparente ser fuerte, no lo soy. Aun así, seguiré adelante llevando tu nombre, tu ejemplo y tu amor conmigo", concluye el doloroso mensaje.
Según la información proporcionada por el Director de la DPI en el noroccidente de Honduras, comisionado César Ruiz, dos equipos de trabajo investigan supuestas represalias en contra del abogado.
Afirmó que en este caso, al ser de alto impacto, "hay que hacer lo que se llama la autopsia psicológica, y en este caso es ¿quién es el entorno de él?, ¿con quién estuvo en comunicación en sus últimos momentos de vida?, ¿quién fue la última persona con quien habló por teléfono?".