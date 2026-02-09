Carta de despedida del hijo del abogado René Altamirano: "Una parte de mí murió contigo"

Ante su muerte, su hijo dejó un conmovedor mensaje, donde destacó su profesionalismo y entrega a su trabajo, así como su amor como padre. "Hoy me cuesta encontrar palabras que alcancen para despedirme de ti, pero necesito intentarlo. Fuiste un hombre que luchó siempre por las causas justas, alguien que jamás dijo “no” cuando se trataba de ayudar a los demás. Dedicabas tu vida a los más necesitados y seguiste, hasta el final, el ideal de enfrentar cualquier injusticia, sin importar dónde se presentara. Viviste con coherencia, valentía y un profundo sentido de humanidad", inicia el primer párrafo del mensaje.