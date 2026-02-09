Montaron falso operativo: así mataron a alias "Calaca" en bar del bulevar Morazán

Mientras tanto, familiares y amigos del joven se encuentran consternados por su muerte. Lo recuerdan como un joven alegre que formó parte de la banda del Instituto Santa Clara. "Acá tu familia anormal te echará de menos y solo te pedimos que sigas demostrando tu talento, allá con nuestro otro hermano, Said", escribieron en la página de "Percu Los anormales", banda de guerra del centro educativo en mención.