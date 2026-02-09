  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Montaron falso operativo: así mataron a alias "Calaca" en bar del bulevar Morazán

Tras el sangriento crimen los sicarios contestaron el celular de la víctima: "Allá te lo dejamos tirado", respondieron con una carcajada antes de colgar

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 07:43
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
1 de 12

Bryan Joshiney Ramírez, conocido bajo los alias de "Calaca" o "Rafinan", fue asesinado por una ráfaga de disparos que sembró el pánico en un bar discoteca del bulevar Morazán, la noche del pasado sábado 7 de febrero. ¿Qué se sabe del crimen y de los delincuentes que los perpetraron? A continuación los detalles.

Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
2 de 12

El homicidio se registró específicamente en la entrada del reconocido bar "El Break", ubicado en la colonia Castaños Sur, al filo de las 9:00 de la noche.

 Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
3 de 12

Según el reporte preliminar de las autoridades y relatos de testigos, el crimen fue ejecutado mediante un engaño: hombres con pasamontañas y vestimenta similar a la policial simularon un operativo.

Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
4 de 12

Bajo la apariencia de una acción oficial, los sujetos armados interceptaron a Ramírez y lo trasladaron hacia la entrada del local. Fue en ese punto donde la farsa terminó y comenzó la tragedia, cuando los hechores abrieron fuego de manera indiscriminada contra la humanidad de "Calaca".

Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
5 de 12

Los peritos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que se apersonaron al lugar tras el crimen contabilizaron al menos 27 casquillos de bala alrededor del cadáver de Bryan Joshiney Ramírez.

 Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
6 de 12

Las autoridades policiales acordonaron la escena del crimen e iniciaron con las respectivas indagaciones del hecho violento. Por su parte, miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo.

Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
7 de 12

La primera línea de investigación revelada por las autoridades refiere que el joven tenía antecedentes por tráfico de drogas en 2025.

Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
8 de 12

El caso ha causado gran revuelo en redes sociales donde las opiniones están divididas. Muchos opinan que el joven "aparenta ser un delincuente" por lo que no les parece extraño que haya terminado asesinado, en cambio, conocidos del joven refieren que "no era mala persona".

Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
9 de 12

Sin embargo, lo que ha generado el repudio colectivo es el cinismo demostrado por los sicarios, quienes se llevaron el teléfono móvil de Bryan tras haberlo liquidado, el cual se convirtió en un canal de burla hacia sus familiares.

Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
10 de 12

El pasado domingo, familiares de la víctima revelaron que, en medio de la angustia, comenzaron a llamar al celular de Bryan con la esperanza de encontrarlo con vida. Para su sorpresa, uno de los verdugos contestó la llamada y, entre risas, lanzó un mensaje escalofriante.

 Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
11 de 12

"Allá te lo dejamos tirado", respondió uno de los criminales con una carcajada cínica antes de colgar. Respuesta que confirmó la tragedia para la familia. Actualmente, el equipo de inteligencia policial trabaja para determinar si el asesinato está vinculado directamente con estructuras criminales. Además, el teléfono de Bryan, que sigue desaparecido.

 Foto: redes sociales
Montaron falso operativo: así mataron a alias Calaca en bar del bulevar Morazán
12 de 12

Mientras tanto, familiares y amigos del joven se encuentran consternados por su muerte. Lo recuerdan como un joven alegre que formó parte de la banda del Instituto Santa Clara. "Acá tu familia anormal te echará de menos y solo te pedimos que sigas demostrando tu talento, allá con nuestro otro hermano, Said", escribieron en la página de "Percu Los anormales", banda de guerra del centro educativo en mención.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos