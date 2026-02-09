Montaron falso operativo: así mataron a alias "Calaca" en bar del bulevar Morazán

Bryan Joshiney Ramírez, conocido bajo los alias de "Calaca" o "Rafinan", fue asesinado por una ráfaga de disparos que sembró el pánico en un bar discoteca del bulevar Morazán, la noche del pasado sábado 7 de febrero. ¿Qué se sabe del crimen y de los delincuentes que los perpetraron? A continuación los detalles.
El homicidio se registró específicamente en la entrada del reconocido bar "El Break", ubicado en la colonia Castaños Sur, al filo de las 9:00 de la noche.
Según el reporte preliminar de las autoridades y relatos de testigos, el crimen fue ejecutado mediante un engaño: hombres con pasamontañas y vestimenta similar a la policial simularon un operativo.
Bajo la apariencia de una acción oficial, los sujetos armados interceptaron a Ramírez y lo trasladaron hacia la entrada del local. Fue en ese punto donde la farsa terminó y comenzó la tragedia, cuando los hechores abrieron fuego de manera indiscriminada contra la humanidad de "Calaca".
Los peritos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que se apersonaron al lugar tras el crimen contabilizaron al menos 27 casquillos de bala alrededor del cadáver de Bryan Joshiney Ramírez.
Las autoridades policiales acordonaron la escena del crimen e iniciaron con las respectivas indagaciones del hecho violento. Por su parte, miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo.
La primera línea de investigación revelada por las autoridades refiere que el joven tenía antecedentes por tráfico de drogas en 2025.
El caso ha causado gran revuelo en redes sociales donde las opiniones están divididas. Muchos opinan que el joven "aparenta ser un delincuente" por lo que no les parece extraño que haya terminado asesinado, en cambio, conocidos del joven refieren que "no era mala persona".
Sin embargo, lo que ha generado el repudio colectivo es el cinismo demostrado por los sicarios, quienes se llevaron el teléfono móvil de Bryan tras haberlo liquidado, el cual se convirtió en un canal de burla hacia sus familiares.
El pasado domingo, familiares de la víctima revelaron que, en medio de la angustia, comenzaron a llamar al celular de Bryan con la esperanza de encontrarlo con vida. Para su sorpresa, uno de los verdugos contestó la llamada y, entre risas, lanzó un mensaje escalofriante.
"Allá te lo dejamos tirado", respondió uno de los criminales con una carcajada cínica antes de colgar. Respuesta que confirmó la tragedia para la familia. Actualmente, el equipo de inteligencia policial trabaja para determinar si el asesinato está vinculado directamente con estructuras criminales. Además, el teléfono de Bryan, que sigue desaparecido.
Mientras tanto, familiares y amigos del joven se encuentran consternados por su muerte. Lo recuerdan como un joven alegre que formó parte de la banda del Instituto Santa Clara. "Acá tu familia anormal te echará de menos y solo te pedimos que sigas demostrando tu talento, allá con nuestro otro hermano, Said", escribieron en la página de "Percu Los anormales", banda de guerra del centro educativo en mención.