Así era Mariela Moradel, mujer que fue asesinada dentro de su vehículo en Guaimaca

El ambiente en el municipio de Guaimaca es de absoluta zozobra. Los vecinos lamentan que la violencia arrebate la vida de una mujer joven, sin que hasta ahora existan pistas claras sobre el ataque. Se espera que en las próximas horas la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) presente un informe preliminar que ayude a esclarecer las circunstancias que rodearon este crimen que hoy enluta al departamento de Francisco Morazán.