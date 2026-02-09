Así era Mariela Moradel, mujer que fue asesinada dentro de su vehículo en Guaimaca

Al interior de su camioneta le quitaron la vida a disparos a Mariela Moradel Bejarano el pasado domingo 8 de febrero, en la colonia Las Brisas, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, causando gran consternación en la comunidad. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.
De acuerdo con el relato de testigos, Moradel se conducía en su vehículo cuando fue interceptada por delincuentes desconocidos que, sin mediar palabras abrieron fuego en su contra.
Producto del ataque armado, el cuerpo de la fémina quedó en el interior del automóvil, al lado del volante y boca abajo, mientras que los hechores huyeron de la sangrienta escena.
Autoridades policiales se trasladaron hacia la zona para acordonar la escena que rápidamente se llenó de gente, ya que el crimen se perpetró a plena luz del día.
En medio del caos y el dolor, los familiares de Mariela decidieron trasladar el cuerpo inicialmente a su casa de habitación. Sin embargo, horas más tarde, las autoridades procedieron con el traslado correspondiente hacia la morgue judicial para realizar la autopsia.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre este homicidio. Se desconoce el móvil y el paradero de los delincuentes.
Medios locales de Guaimaca dieron a conocer que la pareja de Moradel también habría fallecido de forma violenta en el pasado. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de dar a conocer si ambos sucesos tienen algún tipo de relación o no.
Mientras tanto, familiares, amigos y conocidos de Mariela Moradel se encuentras devastados por su muerte. Lamentan que deja un hijo en orfandad.
Su partida ha provocado una ola de mensajes de pesar en redes sociales, donde se le describe como una persona activa y querida por quienes fueron sus maestros y compañeros de militancia del Partido Liberal en el municipio.
El Consejo Municipal Liberal de Guaimaca fue de las primeras instituciones en reaccionar: "Se solidariza con la familia Bustamante, Bejarano, Moradel, y demás familiares militantes de nuestro partido y familiares de quien en vida fuera Mariela Moradel. Que Dios le dé la fortaleza y el consuelo a toda su familia y amistades", escribieron en redes, adjunto a la nota de duelo oficial.
Asimismo, antiguos mentores expresaron su tristeza ante la tragedia. "Siempre te recordaré mi querida Mariela Moradel, nos llena de dolor tu partida, mi querida alumna de instituto, hoy gozas de la presencia de nuestro padre celestial", escribió una conocida en sus plataformas digitales.
El ambiente en el municipio de Guaimaca es de absoluta zozobra. Los vecinos lamentan que la violencia arrebate la vida de una mujer joven, sin que hasta ahora existan pistas claras sobre el ataque. Se espera que en las próximas horas la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) presente un informe preliminar que ayude a esclarecer las circunstancias que rodearon este crimen que hoy enluta al departamento de Francisco Morazán.