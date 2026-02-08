"Allá te lo dejamos tirado": Sicarios tras crimen de alias "Calaca", en bar del bulevar Morazán

Un joven identificado como Bryan Joshiney Ramírez, alias "Calaca" o "Rafinan", murió asesinado la noche del sábado 7 de febrero, a causa de una ráfaga de disparos que dejó al menos 27 casquillos en una escena del crimen, perpetrado en un bar de la capital. ¿Los sicarios se burlaron de los familiares de la víctima? A continuación de los detalles sobre el caso.