"Allá te lo dejamos tirado": Sicarios tras crimen de alias "Calaca", en bar del bulevar Morazán

Un joven identificado como Bryan Joshiney Ramírez, alias "Calaca" o "Rafinan", murió asesinado la noche del sábado 7 de febrero, a causa de una ráfaga de disparos que dejó al menos 27 casquillos en una escena del crimen, perpetrado en un bar de la capital. ¿Los sicarios se burlaron de los familiares de la víctima? A continuación de los detalles sobre el caso.
Según el reporte preliminar de las autoridades, Bryan fue ultimado con saña frente a la entrada del reconocido bar denominado "El Break", ubicado en la colonia Castaños Sur, en pleno bulevar Morazán, al filo de las 9:00 de la noche.
Testigos relataron que hombres con pasamontañas, armados y con una vestimenta similar a la policial montaron un "operativo falso", llevándose a su víctima hacia la entrada del local.
Consecuentemente, los hechores abrieron fuego en contra de la humanidad de "Calaca", hasta dejarlo muerto frente al local.
En seguida, las autoridades policiales fueron alertadas del hecho, por lo que arribaron al lugar para acordonar la sangrienta escena e iniciar con las respectivas indagaciones del caso.
Inicialmente, las autoridades confirmaron que el joven asesinado tenía antecedentes por tráfico de drogas, registro delictivo que data del 2025, un detalle clave en la investigación. Sin embargo, un reciente dato ha causado mayor conmoción en la ciudadanía.
Este domingo se dio a conocer por familiares de la víctima, que los sicarios que realizaron el crimen se llevaron el teléfono móvil de la Bryan antes de huir. Cuando los seres queridos del joven comenzaron a llamar a Bryan, no imaginaron que uno de los sicarios les respondería.
Al contestar el aparato robado, uno de los criminales respondió con una carcajada cínica. “Allá te lo dejamos tirado”, dejando en zozobra a familiares del joven que luego confirmó la tragedia.
En la escena del crimen, los peritos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el levantamiento de evidencias. Contabilizaron al menos 27 casquillos de bala en el pavimento.
El equipo de inteligencia policial busca determinar si este asesinato guarda relación directa con estructuras criminales. Informaron que mantienen diversos operativos en puntos estratégicos de la capital para tratar de identificar y capturar a los responsables.
La muerte de Bryan Ramírez se suma a las estadísticas de violencia en la capital. Su familia pide a las autoridades que hagan justicia y que investiguen para dar con los hechores.
Las autoridades siguen indagando, pero el teléfono de Bryan sigue desaparecido, siendo una pista importante que podría ayudar a identificar el móvil del violento hecho. Aunque se espera que las autoridades brinden detalles sobre lo que pudieron haber captado las cámaras de seguridad del bar y negocios aledaños.