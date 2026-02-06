Casquillos de bala y resguardo policial: escena del crimen del abogado Altamirano

Un hecho violento marcó la tarde de este viernes, luego de que asesinaran al abogado penalista René Altamirano en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida del barrio Medina, en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Así quedó la escena del crimen:
El profesional del derecho fue atacado a una cuadra de su bufete jurídico, mientras realizaba una compra en una pulpería del sector. Tras el ataque armado, su cuerpo quedó tendido en el lugar.
De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió cuando al menos dos sujetos que se transportaban en una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones.
Los impactos de bala lo dejaron gravemente herido y falleció antes de que una ambulancia pudiera llegar a la escena.
Minutos después del hecho, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área, donde quedaron esparcidos varios casquillos de bala, e iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato y dar con el paradero de los responsables.
René Altamirano se desempeñó como regidor de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, y tuvo una activa participación en la vida política y jurídica nacional.
El abogado era además apoderado legal del exalcalde sampedrano Rodolfo Padilla Sunseri, quien gobernó la ciudad entre 2006 y 2009 y regresó a Honduras en enero de 2025 tras permanecer 15 años en el exilio.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, vinculó el asesinato de Altamirano con conflictos de tierras en el departamento de Cortés, señalando que el profesional brindaba acompañamiento legal a cooperativas campesinas de los bajos de La Lima.
“Presumiblemente ya sabemos de dónde viene esto”, expresó Maldonado, quien además solicitó protección para la familia del abogado asesinado, ante el temor de posibles represalias derivadas de su trabajo legal.
Altamirano también fue candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y participó en la defensa de varios casos de alto perfil a lo largo de su trayectoria profesional.