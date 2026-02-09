Todas las referencias latinas que Bad Bunny incluyó en su show del Super Bowl 2026

Bad Bunny cumplió su promesa. El show de medio tiempo del Super Bowl LX fue una carta de amor a Latinoamérica, donde cada detalle funcionó como recordatorio de las tradiciones que unen al continente. Desde el primer segundo hasta el cierre, Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre de pila, tejió un espectáculo que trascendió la música para convertirse en un manifiesto cultural.