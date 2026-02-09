¿Cuánto ganaron los "arbustos" que acompañaron a Bad Bunny en el Super Bowl?

Los extras que interpretaron la vegetación del escenario montado por Bad Bunny en el Super Bowl LX generaron curiosidad sobre las condiciones laborales detrás de la producción del evento televisivo más visto a nivel mundial.
El dato de su salario comenzó a circular en redes sociales durante las horas posteriores al espectáculo de medio tiempo celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.
Pero fue el periodista deportivo Darren Rovell, quien tiene acceso a registros de la industria del entretenimiento deportivo, el que confirmó los detalles.
Cada performer disfrazado de vegetación recibió $18.70 por hora, según reveló Rovell.
Los extras acumularon aproximadamente 70 horas de trabajo que incluyeron ocho jornadas completas de ensayos previos al domingo 8 de febrero, además del día de la presentación oficial.
El ingreso total por persona alcanzó los 1,309 dólares antes de impuestos.
Durante el espectáculo, decenas de personas permanecieron inmóviles bajo disfraces de árboles, palmeras y plantas tropicales que formaban parte de la ambientación caribeña diseñada por el equipo de producción del artista puertorriqueño.
La escenografía completa transformó el campo de juego en una representación visual de Puerto Rico y las comunidades latinas en Estados Unidos.
La estructura principal del montaje fue "La casita", una réplica de vivienda tradicional puertorriqueña que funcionó como punto central del show.
Alrededor de esta construcción se distribuyeron elementos como sillas de plástico, sombreros de paja tipo "pava" y referencias a campos de caña de azúcar. Entre estos objetos, los performers disfrazados de vegetación completaban el paisaje rural caribeño.
El monto revelado es consistente con las tarifas estándar para extras en producciones de gran escala en California, donde el salario mínimo estatal alcanza los 16 dólares por hora desde enero de 2024. La cifra generó debate en redes sociales sobre la distribución económica en eventos masivos.
El show de medio tiempo del Super Bowl es producido por la NFL en colaboración con Apple Music, patrocinador oficial desde 2023. Aunque los artistas principales no reciben pago directo por su presentación, la liga cubre todos los costos de producción, logística y personal. El presupuesto para el espectáculo suele superar los diez millones de dólares, según estimaciones de la industria.