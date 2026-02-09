  1. Inicio
¿Cuánto ganaron los "arbustos" que acompañaron a Bad Bunny en el Super Bowl?

Los extras disfrazados de arbustos en el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny trabajaron con él durante ocho días de ensayos más la presentación en el Levi's Stadium de California

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 12:09
Los extras que interpretaron la vegetación del escenario montado por Bad Bunny en el Super Bowl LX generaron curiosidad sobre las condiciones laborales detrás de la producción del evento televisivo más visto a nivel mundial.

 Fotos: EFE | Captura de pantalla NFL
El dato de su salario comenzó a circular en redes sociales durante las horas posteriores al espectáculo de medio tiempo celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

 Foto: EFE
Pero fue el periodista deportivo Darren Rovell, quien tiene acceso a registros de la industria del entretenimiento deportivo, el que confirmó los detalles.

 Foto: Captura de pantalla | NFL
Cada performer disfrazado de vegetación recibió $18.70 por hora, según reveló Rovell.

 Foto: Captura de pantalla | NFL
Los extras acumularon aproximadamente 70 horas de trabajo que incluyeron ocho jornadas completas de ensayos previos al domingo 8 de febrero, además del día de la presentación oficial.

 Foto: EFE
El ingreso total por persona alcanzó los 1,309 dólares antes de impuestos.

 Foto: Captura de pantalla | NFL
Durante el espectáculo, decenas de personas permanecieron inmóviles bajo disfraces de árboles, palmeras y plantas tropicales que formaban parte de la ambientación caribeña diseñada por el equipo de producción del artista puertorriqueño.

 Foto: EFE
La escenografía completa transformó el campo de juego en una representación visual de Puerto Rico y las comunidades latinas en Estados Unidos.

 Foto: Captura de pantalla | NFL
La estructura principal del montaje fue "La casita", una réplica de vivienda tradicional puertorriqueña que funcionó como punto central del show.

 Foto: Captura de pantalla | NFL
Alrededor de esta construcción se distribuyeron elementos como sillas de plástico, sombreros de paja tipo "pava" y referencias a campos de caña de azúcar. Entre estos objetos, los performers disfrazados de vegetación completaban el paisaje rural caribeño.

 Foto: Captura de pantalla | NFL
El monto revelado es consistente con las tarifas estándar para extras en producciones de gran escala en California, donde el salario mínimo estatal alcanza los 16 dólares por hora desde enero de 2024. La cifra generó debate en redes sociales sobre la distribución económica en eventos masivos.

 Foto: Captura de pantalla | NFL
El show de medio tiempo del Super Bowl es producido por la NFL en colaboración con Apple Music, patrocinador oficial desde 2023. Aunque los artistas principales no reciben pago directo por su presentación, la liga cubre todos los costos de producción, logística y personal. El presupuesto para el espectáculo suele superar los diez millones de dólares, según estimaciones de la industria.

 Foto: Captura de pantalla | NFL
