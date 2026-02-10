Honduras sin avances reales enlucha anticorrupción, según índice de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, que analiza a 182 países y territorios, vuelve a ubicar a Honduras entre las naciones con peor desempeño en materia de corrupción. El país obtuvo 22 puntos sobre 100, la misma calificación que el año anterior, sin registrar avances. Los resultados forman parte de un informe publicado este martes 10 de febrero por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), como parte del capítulo nacional de Transparencia Internacional, al cual tuvo acceso exclusivo EL HERALDO Plus. Aunque en la región se observaron leves cambios en algunos países, el reporte confirma que Honduras no logró mejorar su posición, evidenciando la persistente falta de progresos en el combate a la corrupción. En el contexto centroamericano, Costa Rica continúa liderando como el país con menor percepción de corrupción, aunque registró una leve caída al pasar de 58 puntos en 2024 a 56 en 2025. Panamá tiene 33 puntos, mientras que El Salvador muestra una ligera mejora al subir de 30 a 32 puntos. Guatemala también presenta un avance al pasar de 25 a 26 puntos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Honduras, en contraste, permanece estancada con 22 puntos y se ubica como el segundo país más corrupto a nivel en Centroamérica. Solo Nicaragua se sitúa por debajo, con 14 puntos.

El Índice de Percepción de Corrupción califica a los países en una escala de 0 a 100, donde 0 representa los niveles más altos de corrupción percibida y 100 indica un país libre de corrupción. A nivel global, en 2025 Honduras se ubica en la posición 157 de 182, tres escalones por debajo del lugar que ocupó en 2024, no por un empeoramiento en su puntaje, sino porque otras naciones avanzaron más en sus reformas anticorrupción, mientras que el país no mostró avances. Globalmente, los países mejor evaluados siguen siendo Dinamarca (89 puntos), Finlandia (88), Singapur (84), Nueva Zelanda (81) y Noruega (81), mientras que Somalia (9), Sudán del Sur (9) y Venezuela (10) ocupan los últimos lugares. Yemen y Libia también figuran entre los países con mayor percepción de corrupción, con 13 puntos cada uno.

22 puntos obtuvo Honduras en la última evaluación de Transparencia Internacional

En América Latina, de los 32 países evaluados, Honduras ocupa el cuarto lugar entre los países con mayores niveles de corrupción, solo por detrás de Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16). Desde 2012, el país ha mostrado una tendencia irregular, con leves mejoras entre 2015 y 2016, cuando logró superar el umbral de 30 puntos, pero con un deterioro sostenido en los años posteriores. En la última década, Honduras ha oscilado entre los 22 y 29 puntos. “Honduras continúa arrastrando patrones de corrupción que se mantienen de forma persistente año tras año. Sin reformas profundas y acciones contundentes, la impunidad seguirá siendo la norma”, expresó Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ.







Consecuencias de la corrupción

El informe subraya que en Honduras la corrupción tiene efectos directos sobre la calidad de vida de la población. El caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) es citado como uno de los principales focos de riesgo fiscal, con pérdidas millonarias que reducen la capacidad del Estado para invertir en servicios esenciales. “Las pérdidas de energía alcanzaron 35% en 2025, muy por encima de la meta oficial, generando un impacto financiero de L46,422.5 millones solo entre 2022 y 2025, equivalentes a L31 millones perdidos cada día”, indica el texto. Agrega que la deuda de la Enee escaló a L 114,499 millones, representando 11% del PIB y obligando al Estado a destinar miles de millones anualmente en pago de intereses. Asimismo, enlista los principales problemas de país como la baja cobertura existente en educación, la falta de medicamentos en salud y que el 88% del presupuesto se destina a sueldos, deudas y transferencias, dejando poco espacio para inversión social. “Cuando la corrupción captura sectores como el subsector eléctrico, el impacto no solo se mide en puntos del IPC, sino en medicinas que no llegan, escuelas deterioradas y oportunidades perdidas para los hondureños más vulnerables”, dice el documento.

" Nuestras investigaciones y nuestra experiencia como un movimiento global en la lucha contra la corrupción demuestran que existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas al poder en favor del bien común" Françóis Valérian, presidente de Transparencia Internacional





Medidas anticorrupción

Para el analista e investigador Lester Ramírez, el nuevo gobierno de Honduras enfrenta una oportunidad histórica para mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción. Según Ramírez, “más allá del aporte que puede dar una nueva legislación, me parece que tiene que haber un plan de transparencia, anticorrupción, que venga a revolucionar el acceso a información que produce el Estado, especialmente el gobierno”. “Ya tenemos que empezar a pensar en cómo llevar la información a la población, la información que necesita, que le genere confianza. Creo que eso puede ayudar a poder reducir esa alta percepción de corrupción que hay, y obviamente un mensaje desde lo más alto, de que va a ser intolerante la corrupción”, manifestó Ramírez. El analista interpretó que, si bien hay señales de un gobierno técnico que busca manejar adecuadamente las finanzas y los recursos, es imprescindible desarrollar un plan claro dentro de los primeros 100 días de gestión.