Honduras sin avances reales enlucha anticorrupción, según índice de 2025

El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/asj-conocer-metodologia-indice-percepcion-corrupcion-IE24026068" target="_blank">Índice de Percepción de Corrupción</a> califica a los países en una escala de 0 a 100, donde 0 representa los niveles más altos de corrupción percibida y 100 indica un país libre de corrupción.A nivel global, en 2025 Honduras se ubica en la posición 157 de 182, tres escalones por debajo del lugar que ocupó en 2024, no por un empeoramiento en su puntaje, sino porque otras naciones avanzaron más en sus reformas anticorrupción, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/asj-expone-carente-transparencia-y-combate-corrupcion-gobierno-NN18408104" target="_blank">mientras que el país no mostró avances</a>.Globalmente, los países mejor evaluados siguen siendo Dinamarca (89 puntos), Finlandia (88), Singapur (84), Nueva Zelanda (81) y Noruega (81), mientras que Somalia (9), Sudán del Sur (9) y Venezuela (10) ocupan los últimos lugares.Yemen y Libia también figuran entre los países con mayor percepción de corrupción, con 13 puntos cada uno.