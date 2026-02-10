A la Moncha no le cae el veinte que los hondureños no la quieren ni en pintura

KITS. Listo el proyecto de los kits de tractores y otras hierbas para los alcaldes. La bulla es que Juan Carlos García, ministro de la Presidencia, se lo mandará esta semana al Tommy.

VEINTE. Por lo visto a la Moncha todavía no le cae el veinte -o se hace la loca- que más del 80 por ciento de los hondureños no la quiere ver ni en pintura, y allí vuelve a salir con su perorata “antiimperialista”, citando a Bad Bunny.

TELESUR. Ya vieron, tres millones le pagaba Xiomara a Telesur, el canal del Maduro venezolano. Cuántas jeringas, guantes, placas para rayos X, algodón, hubieran comprado con ese pisto malgastado en narcotraficantes. Estos salieron corregidos, aumentados y una cuarta más.

MAPA. El “papi” le llevó un mapa a Trump sobre el ferrocarril interoceánico, en busca de apoyo financiero, para su ejecución. Por cierto, el ex secre privado, quien estuvo al frente del proyecto, nunca rindió un informe de los avances ni del presupuesto que le asignó su mamá.

CASA. Lo más significativo de esa visita a Mar-a-Lago, además de los temas de interés nacional abordados, es la invitación a su propia casa del presidente de la nación más poderosa del mundo a un presidente de estos arrabales, y que apenas inicia su mandato.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

TITO. Revisen a cuántos dignatarios del mundo ha invitado Donald Trump a su chola. Aparte, le dice “Tito”, como un signo de confianza y camaradería, como a “Benji”, cuando habla con Benjamin Netanyahu.

MAMO. Hombre, cómo puede LR seguir opinando, como si nada, si debiera estar en el mamo por su intentona golpista contra el proceso electoral y las elecciones.

HECHOS. Si el boicot y los intentos de golpe electoral de Johel Zelaya, Marlon Ochoa, Redondo, Roosevelt y Xiomara se quedan así, sería un precedente funesto para la democracia, el Estado de derecho, la paz social y, el día menos pensado, cualquier partido en el poder podría repetir los hechos.

JUICIO. Esos hechos no pueden -ni deben- quedar en la impunidad y el Congreso está en la obligación ineludible de abrirles juicio político a esos nefastos personajes.

BASES. A propósito de juramentaciones, le mandan a decir al “papi” no olvidar que cuando Libre y compañía empiecen con sus relajos, los únicos que saldrán a las calles a defender su gobierno serán las bases cachurecas.

PALO. Adivinen a qué exfuncionario refundidor le acaban de dar el palo ahora que ya no anda con guaruras, carros seguidores, sirenas y marmaja.