Mesas de trabajo darán seguimiento a agenda bilateral tras reunión entre Trump y Asfura

De acuerdo con Argueta, el encuentro entre ambos presidentes tuvo una duración aproximada de 40 minutos y se caracterizó por ser una conversación de carácter personal, lo que permitió sentar las bases políticas necesarias para avanzar en una agenda más amplia y estructurada.

Así lo informó el secretario de Estrategia y Comunicación, José Argueta, quien explicó que el mensaje principal que dejó la reunión es claro, Estados Unidos está abriendo las puertas a Honduras como un socio confiable, lo que habilita un nuevo espacio de relacionamiento bilateral a largo plazo.

Tegucigalpa, Honduras.- Luego del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario hondureño Nasry Asfura , el gobierno de Honduras confirmó que los temas abordados en esa reunión comenzarán a desarrollarse con mayor profundidad a través de mesas de trabajo políticas y técnicas que se activarán en los próximos días.

El funcionario destacó que, a partir de esta semana, comenzará el trabajo conjunto entre ambos países, el cual incluirá la participación de la Cancillería hondureña, el embajador designado ante Estados Unidos, para quien ya se solicitó el beneplácito, así como reuniones tanto en territorio estadounidense como en Honduras con los gabinetes y equipos técnicos.

Argueta reconoció que las expectativas generadas tras el encuentro son altas, pero subrayó que es normal en este tipo de acercamientos de alto nivel.



No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Explicó que, durante la reunión, el presidente Asfura abordó todos los temas que era posible tratar en el tiempo disponible, y que ahora corresponde a las mesas de trabajo profundizar y desarrollar cada uno de ellos.

“Se tocaron todos los temas que se podían tocar en 40 minutos. Ya la profundidad y el desarrollo de los mismos vendrá con el trabajo técnico y político que tiene que darse”, afirmó el secretario de Estrategia y Comunicación.

Entre las prioridades de la agenda bilateral, Argueta destacó la protección y el trato igualitario y digno para los hondureños que residen en Estados Unidos.



Indicó que este tema fue planteado con claridad y que tanto el presidente Trump como el presidente Asfura coincidieron en la importancia de atender la situación de la diáspora hondureña.

Asimismo, otro de los ejes centrales que será desarrollado en las mesas de trabajo es la generación de empleo, un tema que, según Argueta, no solo forma parte de la agenda con Estados Unidos, sino que es una prioridad nacional.



El funcionario reiteró que el verdadero alcance de la reunión entre Trump y Asfura se verá reflejado en el trabajo que comenzará a realizarse a nivel técnico y político, donde se definirán rutas, compromisos y mecanismos de cooperación que permitan transformar los acercamientos diplomáticos en resultados concretos para el país.