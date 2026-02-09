Cierran temporalmente playa West Bay tras aparición de sargazo en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- La playa de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, se encuentra temporalmente cerrada ante la llegada masiva de sargazo, un alga marina que afecta varias zonas del Caribe.
Según autoridades municipales, alrededor de un kilómetro de playa está completamente invadido por el sargazo, por lo que se están realizando jornadas intensivas de limpieza.
Su acumulación ha generado un fuerte olor producto de la descomposición del alga, por lo que al menos siete hoteles en las zonas de West Bay y West End han tenido que suspender labores y actividades acuáticas.
El director del departamento de Salubridad de la Municipalidad de Roatán, Sammy Cortés, informó que la playa fue cerrada desde la tarde del domingo y permanecerá inhabilitada hasta que se logre retirar la totalidad del alga acumulada. “La playa está totalmente inundada y no es recomendable que los turistas se metan a bañarse”, señaló Cortés.
Las labores de limpieza se están llevando a cabo de forma conjunta entre la municipalidad y la empresa privada, con la participación de personal de mantenimiento de los hoteles, maquinaria pesada alquilada por las cadenas hoteleras y equipos proporcionados por la alcaldía.
Además, se ha solicitado apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) para agilizar los trabajos.
El retiro del sargazo podría tomar entre tres y cuatro días, periodo en el que se espera habilitar nuevamente la playa. Durante el proceso, la arena ha sido retirada temporalmente para facilitar el uso de maquinaria y será recolocada una vez finalizadas las labores.
El gobierno de Nasry Asfura instruyó acciones inmediatas para atender la llegada de sargazo a las playas de Roatán, en coordinación con el diputado de Islas de la Bahía, Stephen García, con el fin de acelerar las labores de limpieza.