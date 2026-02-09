Cierran temporalmente playa West Bay tras aparición de sargazo en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- La playa de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, se encuentra temporalmente cerrada ante la llegada masiva de sargazo, un alga marina que afecta varias zonas del Caribe.

Según autoridades municipales, alrededor de un kilómetro de playa está completamente invadido por el sargazo, por lo que se están realizando jornadas intensivas de limpieza.

Su acumulación ha generado un fuerte olor producto de la descomposición del alga, por lo que al menos siete hoteles en las zonas de West Bay y West End han tenido que suspender labores y actividades acuáticas.