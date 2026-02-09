Videos captaron el caos tras brutal accidente en Choloma, Cortés: "¡Mi hijo, mi hijo!"

Choloma, Honduras.- Este lunes 9 de febrero en la carretera CA-13 a la altura de IMSA en Choloma, Cortés, se convirtió en un escenario de desesperación, luego de un brutal accidente vehicular, dejando a varias personas heridas. Tras el impacto que involucró a dos rastras, dos vehículos tipo pick up y una motocicleta, salieron a luz algunos videos del caos tras el siniestro. Los clips fueron captados por conductores y transeúntes, minutos después del accidente.

La magnitud del choque fue tal, que uno de los automotores terminó convertido en un amasijo de metal sobre la vía. "¡Mi hijo, mi hijo!", se escucha gritar con voz desgarradora a una de las personas lesionadas en los clips que circulan digitalmente.

Dentro de uno de los vehículos pick-up, la escena no era menos impactante. Una mujer atrapada entre los hierros clamaba por otro de sus familiares: "Mi padre", decía con angustia, mientras los primeros transeúntes en llegar al auxilio intentaban mantener la calma entre los sobrevivientes. "Siéntese madre, aquí", le indicaban a la fémina que no lograba asimilar el impacto. La indignación también se hizo presente entre las personas que se sumaron a ayudar a los heridos, argumentando que la imprudencia de los vehículos pesados fue la responsable de la tragedia.