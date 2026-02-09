Tras imprudencia, motociclista pierde el control y muere en accidente en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras.– Un video que circula ampliamente en redes sociales evidencia la imprudencia al volante de un motociclista que perdió la vida tras colisionar contra una rastra en la carretera CA-5 , al norte de la capital.

La víctima fue identificada como Jesús Figueroa, originario de la comunidad de Quiragüira, municipio de Masaguara , Intibucá, en el occidente del país.

En las imágenes, captadas por otro motociclista que lo acompañaba, se observa a Figueroa conduciendo a alta velocidad mientras intenta tomar una curva de forma riesgosa, inclinando su cuerpo sobre la motocicleta. Segundos después, pierde el control del vehículo y, al intentar reincorporarse a la vía, invade el carril contrario, impactando de frente contra un cabezal.

Producto del fuerte choque, el joven falleció de manera inmediata, quedando su cuerpo a un costado del pavimento. El conductor del vehículo pesado detuvo la marcha y se puso a disposición de las autoridades competentes.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) inició las investigaciones correspondientes; Sin embargo, el material audiovisual que circula en redes sociales apunta a que el conductor de la rastra no tendría responsabilidad en el hecho.