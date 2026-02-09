Tras imprudencia, motociclista pierde el control y muere en accidente en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras.– Un video que circula ampliamente en redes sociales evidencia la imprudencia al volante de un motociclista que perdió la vida tras colisionar contra una rastra en la carretera CA-5, al norte de la capital.
La víctima fue identificada como Jesús Figueroa, originario de la comunidad de Quiragüira, municipio de Masaguara , Intibucá, en el occidente del país.
En las imágenes, captadas por otro motociclista que lo acompañaba, se observa a Figueroa conduciendo a alta velocidad mientras intenta tomar una curva de forma riesgosa, inclinando su cuerpo sobre la motocicleta. Segundos después, pierde el control del vehículo y, al intentar reincorporarse a la vía, invade el carril contrario, impactando de frente contra un cabezal.
Producto del fuerte choque, el joven falleció de manera inmediata, quedando su cuerpo a un costado del pavimento. El conductor del vehículo pesado detuvo la marcha y se puso a disposición de las autoridades competentes.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) inició las investigaciones correspondientes; Sin embargo, el material audiovisual que circula en redes sociales apunta a que el conductor de la rastra no tendría responsabilidad en el hecho.
De acuerdo con datos oficiales, en los primeros 37 días de 2026 se han registrado 174 muertes por accidentes de tránsito en Honduras, informó el director de la DNVT, José Adonay Hernández. Esta cifra supera en al menos 13 fallecimientos la registrada en el mismo período de 2025, lo que refleja un inicio de año marcado por una alta siniestralidad vial.
El funcionario reiteró que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores de los accidentes, y recordó que en el país no existen carreteras habilitadas para circular a velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora.